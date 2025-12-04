議員連番追問李四川辭職時程 蔣萬安忍不住喊：考慮我心情

蔣萬安（左）、李四川（右）今在台北市議會備詢。（翻攝自台北市議會YT）

台北市副市長李四川昨（3日）鬆口願參加國民黨2026新北市長初選，今（4日）市政總質詢中，多位民進黨議員陸續關切李何時辭職，一旁的台北市長蔣萬安聽了忍不住出聲：「你們考慮一下，我市長心情好不好，一直要我的副市長辭職。」此話也讓現場氣氛轉為輕鬆。

李四川是國民黨2026新北市長選戰呼聲最高的人選，昨日他在網路節目中首度鬆口，表示願意參與黨內初選，並強調若要參加初選，就會請辭台北市副市長，避免讓民眾認為「要參選新北，人卻在台北」。

今日市政總質詢中，民進黨市議員林世宗關切李四川的參選意向，並指出，李若確認參選，台北市仍有輝達進駐、台智光案等重大案件，應做交接，李則回應：「沒問題。」

民進黨市議員張文潔質詢時提到，李四川過去曾表態「我是專業副市長，我有堅持，未來絕不會參選」，並追問他如今態度是否改變，以及若登記初選將何時辭職，此時，一旁的蔣萬安突開口：「你們考慮一下，我市長心情好不好，一直要我的副市長辭職」，引發議場一陣笑聲。





