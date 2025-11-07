議員選情 北市松信區 上演新人大亂鬥
2026年台北市議員選戰中，松山信義區雖非大型選區，僅有9席議員名額，但隨國民黨徐巧芯、王鴻薇轉任立法委員，以及民進黨議員許家蓓任內病逝，有3名議員缺額，缺額數是北市各選區之冠，讓松信區成為必爭之地，雖然各黨還未進入初選階段，但競爭者眾，不只民進黨內鬥，國民黨與民眾黨也可能因「藍白合」而出現落選遺珠。
2022年選戰期間，因人口減少，松信選區議員席次從10席減為9席，藍綠兩黨為求穩定勝選，僅分別提名5席及4席，除了國民黨詹為元與民進黨張文潔是以新人之姿參選外，國民黨現任議員秦慧珠、議長戴錫欽，民進黨議員許淑華、洪健益等人，都是起碼任5屆以上的資深議員，地方支持度穩定。
除了現任議員爭取連任外，藍綠白三黨有意參選者不少，國民黨有曾在高雄參選立委的前發言人李明璇、「罷吳四騎士」之一的資深議員助理滿志剛，以及松山區富錦里長李煥中；民進黨有曾任市議員的台北花卉公司前副董事長呂瀅瀅，以及曾任立委及議員助理的郭凡；民眾黨則有黨副祕書長許甫。
民進黨雖然只有呂瀅瀅與郭凡2人爭取提名，不過還沒進入初選程序，卻疑似出現黨內互打。社群媒體上有貼文指稱，有人在2022年台北市長選戰，以時任候選人陳時中的名義對外募款，雖然沒有指名道姓，但徐巧芯卻留言「你想說的就是呂瀅瀅」。
此外，松信區地方也盛傳，郭凡疑曾打著多位立委及議員的名號拜會，讓地方人士誤以為是「接棒參選」，但被使用名號的當事人卻都不知情。
綠營地方人士分析，對呂瀅瀅的攻擊恐來自黨內但「並不聰明」，早期就開始黨內互打，即使能在黨內初選勝出，恐怕也僅剩表面上的團結，最終只會讓藍營漁翁得利。
松信區結構「藍稍大於綠」，但國民黨除黨內競爭者多，也得顧及「藍白合」。地方人士分析，國民黨應仍維持提名5席，扣除現任3席，初選階段李明璇、滿志剛、李煥中會先剔除1人，正式選舉後恐會再與許甫分票，屆時要「藍白合」3人皆當選，難度恐怕不小。
其他人也在看
永遠的球后！戴資穎宣布退役 羽球生涯正式劃下句點
台灣羽球天后戴資穎今（7）日晚間在臉書上正式宣布退役，震撼羽球圈與球迷。戴資穎感性表示，「我想謝謝大家在這段時間裡的關心和支持，我要在這裡正式宣佈退役，謝謝你們陪我一起走過各個大大小小的比賽，一起度過台視新聞網 ・ 11 小時前
我能聽懂你！ 聰明狗狗會分類玩具
匈牙利研究發現，聰明的狗狗甚至具有把物品自行分類的推理能力，不但能記住玩具的名稱，還能理解不同外觀、但功能相同的玩具，其實屬於同一類的玩具。這其實就是幼童早期語言發展時，將語言標籤 也就是物品名稱...大愛電視 ・ 2 小時前
三重男為家產砍死親姊姊 檢方複訊後聲押
新北市三重一名陳姓男子（60歲）為了家產持菜刀砍殺親姊妹，61歲姊姊胸部遭刺傷重不治，55歲妹妹身中多刀住院治療中，陳男遭依殺人罪送辦，晚間8時許檢方複訊後向法院聲請羈押。中天新聞網 ・ 12 小時前
時事焦點／豬農無瓦斯加熱設備 疑越南移工廚餘釀非洲豬瘟
台中梧棲養豬場驚爆非洲豬瘟疫情，中央災害應變中心經採驗檢測、DNA定序，指向中國、越南病毒株，與辦案單位追蹤查獲越南移工廚餘的方向不謀而合。本刊掌握，案發豬場經勘驗，現場連瓦斯烹煮廚餘的設備及溫控裝置都沒有，老豬農也自曝「只有燒柴」，加上廚餘烹煮紀錄不明，豬農對廚餘來源也交代不清，辦案人員懷疑，部分廚餘可能來自當地越南移工食用來源不明的肉製品，很可能就是這次非洲豬瘟病毒罪魁禍首。此外，不只獸醫給藥便宜行事，包括廚餘烹煮、上傳紀錄都可能涉及造假，檢調人員正進一步釐清偽造文書的刑責。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前
開賣啦！解救道奇的接殺 世界大賽第七戰搖頭公仔開放預定
MLB（Major League Baseball，美國職業棒球大聯盟）世界大賽中，道奇隊多次逃過敗戰，被認為最接近輸球的關鍵時刻之一的帕黑斯（Andy Pages）推倒隊友撞牆的空中接殺，如今將被製作成搖頭娃娃商品，供球迷珍藏。太報 ・ 1 天前
"追夢事務所"上線! 賴清德笑稱"跳舞不行擺姿勢可以"
政治中心／屈道昀、鍾能銘台北報導總統賴清德的YouTube頻道，推出新單元！以〝青年海外圓夢基金計畫〞的追夢學子為主角，節目首集，賴清德現身舞蹈教室，和兩名熱愛街舞、到韓國取經的青年對話，賴清德甚至擔任起一日街舞評審，被選手要求合照時，賴清德笑喊舞蹈不行，但擺姿勢倒可以。圓夢青年蔡名杰vs.總統賴清德：「有有有，跳街舞沒有辦法，擺個姿勢倒可以。」街舞不行，姿勢倒是有模有樣，總統賴清德現身街舞教室，要來和年輕人拚輸贏。總統賴清德Youtube最新單元《追夢事務所》首集上線。（圖／賴清德Youtube）總統賴清德：「今天要來跟你們見面，我滿緊張的，我們幕僚不讓我穿西裝，不讓我穿西裝褲。」身穿白襯衫、牛仔褲亮相，看著熱血青年大炫舞技，賴清德掌聲不斷，原來是因為賴清德近期YouTube頻道，推出名叫《追夢事務所》的新單元，以青年百億海外圓夢基金計畫的參與學子為互動主角，首集拜訪兩名赴韓國追夢的青年。總統賴清德Youtube最新單元《追夢事務所》首集上線。（圖／賴清德Youtube）總統賴清德vs.圓夢青年蔡名杰：「那我覺得最大的改變是，老師們看到我的動作，或者是我的舞蹈，他們是可以給予肯定，那我的心態我覺得轉變是最大的，這件事情是我覺得最棒的收穫，對會差很多，就是技術提升了，然後視野也提高了，然後心理層面我覺得又更強壯，也知道自己在哪一個位置上面，內心就更踏實，你們技術未來一定可以繼續提升，視野開闊了心理障礙也可以減少，你們是最好的了，你們是最好的。」和年輕世代面對面交流，賴清德還化身舞蹈評審，圓夢青年用自身經驗分享追夢過程，而國家也是他們最強後盾。原文出處：「追夢事務所」上線！ 賴清德笑稱：跳舞不行擺姿勢可以 更多民視新聞報導最新民調曝光！高雄綠營皆贏柯志恩 恐初選成這2人對決被立委耽誤的歌手？蘇巧慧留學灌水信曝 超愛這首「台語動感老歌」NCC人事遭藍白全面封殺 卓榮泰氣炸：遞一半個橄欖園沒得到善意回應民視影音 ・ 9 小時前
黨團修改兩年條款「傅崐萁恐成萬年總召」？吳崑玉揭國會恐有「這狀況」！
論壇中心／綜合報導國民黨團今（7）日通過修改內規案，未來總召得連選連任，讓原本明年任期將屆的國民黨立院黨團總召傅崐萁有機會繼續連任，恐怕成為「萬年總召」。專欄作家吳崑玉在《頭家來開講》節目上就透露，未來國會上的各種爭議法案，恐怕在傅崐萁的主導下，會繼續強推。民視 ・ 2 小時前
印尼雅加達學校清真寺爆炸！55人受傷急送醫
[NOWnews今日新聞]印尼首都雅加達今（7日）一所學校內的清真寺發生爆炸，55人送醫，警方初步調查指出，這可能是一起襲擊事件，一名17歲少年被確認是嫌犯。路透社報導，印尼首都雅加達一所學校建築群內...今日新聞NOWNEWS ・ 12 小時前
五月天夢幻合體《動物方城市2》！緣分竟種在11年前
五月天夢幻合體《動物方城市2》！緣分竟種在11年前EBC東森娛樂 ・ 16 小時前
你嘜走！賊趁店家嘸人偷2萬老闆活逮爆拉扯
你嘜走！賊趁店家嘸人偷2萬老闆活逮爆拉扯EBC東森新聞 ・ 11 小時前
軍力競爭 北京進一步挑戰美國
大陸航母「福建艦」已正式服役，這是北京尋求在海軍優勢上，趕超美國的重要一步。《紐約時報》引述專家指出，福建艦不太可能在大陸犯台的初期軍事行動中扮演要角，但陸方最終可能動用航母封鎖台灣。文章也指出，大陸航母發展仍難超越美國，但福建艦服役宣傳，對大陸國家主席習近平而言，或能緩解近期解放軍高層貪腐醜聞帶來的政治壓力。中時新聞網 ・ 5 小時前
健保補充保費》石崇良打亂普發現金喜悅 綠委大炸鍋：「這事沒解決」什麼都免談
普發現金於本週開始登記，行政團隊積極營造發錢的喜悅，豈料衛福部長石崇良忽然釋出健信傳媒 ・ 21 小時前
藍徵召陷膠著 泛綠2人表態
親綠的鹿谷鄉民代表會主席邱如平7年前以無黨籍參選，擊敗國民黨3連霸議員許素霞，打破茶鄉藍營長期執政局面，這屆藍營無人應戰，明年邱2任屆滿，藍營下屆有意邀退休校長劉木燕參選陷膠著；泛綠則2人表態，親綠鄉代會主席林智鴻循邱的模式轉戰鄉長，民進黨前議員康誌合也要回鍋挑戰。中時新聞網 ・ 5 小時前
民進黨性平雙標
台北市議員鍾沛君一句「非洲豬瘟病毒不從邊境進來，廚餘蒸不蒸煮有差嗎？」原本是針對中央的防疫邏輯提出質疑，可能是踩到了賴政府的痛腳，一向挺綠的旅美學者翁達瑞竟出面回嗆鍾：「只要妳不和朱學恒單獨用餐，就不會被強吻。」這種企圖轉移焦點，並以被害者過往創傷作比喻的言論，不只是低俗，更是「檢討被害人」的惡例。中時新聞網 ・ 5 小時前
HONOR 繼續電量稱王，將推出 10000mAh 巨電手機 HONOR Power
文章來源：Qooah.com 近期博主數碼閒聊站透露，稱榮耀將會是第一家量產 10000mAh 手機的廠商，還會是第一家量產 9000mAh 性能旗艦的廠商，續航表現進一步提升。 預計榮耀首款 10000mAh 新機命名為 HONOR Power 2，將在春節前發佈。 在24年4月份，HONOR Power 首發 8000mAh 青海湖電池，電池硅含量突破10%，能量密度高達821Wh/L。官方宣傳 HONOR Power 能在 -30℃ 極寒環境下連續通話 31小時，足以滿足露營、爬山等輕戶外場景使用，一度譽為「續航天花板」。 HONOR Power 發佈不到一年就迎來迭代，且電池容量進一步提升至 10000mAh，相當於在手機中塞入充電寶。巨大的電池容量將會再次刷新智能手機的續航表現，輕鬆實現一天一充，甚至兩天一充。 HONOR X9d 5G 開箱評測：8300霸王級續航力!!! 兼有高性價比 除此之外，猜測 HONOR Power 2 將搭載聯發科天璣8500 次旗艦處理器，採用1.5K屏幕。Qooah ・ 6 小時前
高雄起風了！郭正亮見驚人轉變：恭喜柯志恩
在2026年高雄市長選舉即將展開之際，民進黨的四位立委賴瑞隆、許智傑、邱議瑩和林岱樺正在激烈競爭，最終候選人尚未確定。而國民黨則已確定由立委柯志恩參選。前立委郭正亮表示，恭喜柯志恩，因為她目前的民調與對手差距已縮小至不到10個百分點，顯示出綠營候選人的實力不足。中天新聞網 ・ 1 天前
蘇巧慧戰新北！吳子嘉預言藍營派這人贏定了
[NOWnews今日新聞]民進黨選對會昨（5）日拍板提名立委蘇巧慧競選2026新北市長，外界同時高度關注藍白是否合作推出人選？對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉認為，國民黨推出的候選人會是李四川，藍白...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
高雄市長選情翻盤？郭正亮看民調：恭喜她
[NOWnews今日新聞]2026年高雄市長選戰逐漸升溫，民進黨內邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆、許智傑4人激烈角逐提名人選，至今仍未明朗；國民黨方面，則已確定由立委柯志恩披掛上陣。對此，前立委郭正亮也特地獻...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
鄭麗文新人事！國民黨AI女神接國際部主任、饒舌歌手掌新媒體部
國民黨主席鄭麗文當選至今，積極徵詢黨務人事。今再公布新一波黨務主管人事，國際部主任將由主席選舉期間挺鄭對手郝龍斌的「國民黨AI女神」董佳瑜接任，新媒體部主任則由Rapper跨界從政的音樂製作人王安國主掌。太報 ・ 1 天前
民進黨徵召蘇巧慧選新北 郭正亮：正國會一個個被消滅
民進黨選對會5日決議，建議徵召立委蘇巧慧參選2026年新北市長，引發政壇關注。前立委郭正亮6日在網路節目中表示，原本有意參選新北市長的前民進黨秘書長林右昌在大罷免失敗後突然消失，質疑這與民進黨內部派系鬥爭有關。中天新聞網 ・ 1 天前