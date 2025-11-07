議員選情 北市松信區 上演新人大亂鬥

2026年台北市議員選戰中，松山信義區雖非大型選區，僅有9席議員名額，但隨國民黨徐巧芯、王鴻薇轉任立法委員，以及民進黨議員許家蓓任內病逝，有3名議員缺額，缺額數是北市各選區之冠，讓松信區成為必爭之地，雖然各黨還未進入初選階段，但競爭者眾，不只民進黨內鬥，國民黨與民眾黨也可能因「藍白合」而出現落選遺珠。

2022年選戰期間，因人口減少，松信選區議員席次從10席減為9席，藍綠兩黨為求穩定勝選，僅分別提名5席及4席，除了國民黨詹為元與民進黨張文潔是以新人之姿參選外，國民黨現任議員秦慧珠、議長戴錫欽，民進黨議員許淑華、洪健益等人，都是起碼任5屆以上的資深議員，地方支持度穩定。

除了現任議員爭取連任外，藍綠白三黨有意參選者不少，國民黨有曾在高雄參選立委的前發言人李明璇、「罷吳四騎士」之一的資深議員助理滿志剛，以及松山區富錦里長李煥中；民進黨有曾任市議員的台北花卉公司前副董事長呂瀅瀅，以及曾任立委及議員助理的郭凡；民眾黨則有黨副祕書長許甫。

民進黨雖然只有呂瀅瀅與郭凡2人爭取提名，不過還沒進入初選程序，卻疑似出現黨內互打。社群媒體上有貼文指稱，有人在2022年台北市長選戰，以時任候選人陳時中的名義對外募款，雖然沒有指名道姓，但徐巧芯卻留言「你想說的就是呂瀅瀅」。

此外，松信區地方也盛傳，郭凡疑曾打著多位立委及議員的名號拜會，讓地方人士誤以為是「接棒參選」，但被使用名號的當事人卻都不知情。

綠營地方人士分析，對呂瀅瀅的攻擊恐來自黨內但「並不聰明」，早期就開始黨內互打，即使能在黨內初選勝出，恐怕也僅剩表面上的團結，最終只會讓藍營漁翁得利。

松信區結構「藍稍大於綠」，但國民黨除黨內競爭者多，也得顧及「藍白合」。地方人士分析，國民黨應仍維持提名5席，扣除現任3席，初選階段李明璇、滿志剛、李煥中會先剔除1人，正式選舉後恐會再與許甫分票，屆時要「藍白合」3人皆當選，難度恐怕不小。