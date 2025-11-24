議員選戰 龜山新人輩出 蘆竹老將新秀競逐

桃園市龜山區有4席議員席次，現任有民進黨陳雅倫（左一）、李宗豪（右一）及國民黨孫韻璇（右二）。因人口成長增加1席，加上原選上議員的國民黨牛煦庭挑戰立委成功，等於有2席空間，國民黨內競爭者眾。（本報資料照片）

桃園市龜山區人口成長，應選議員席次由原本4席變5席，下屆議員選舉除現任都將參選，原議員牛煦庭轉任立委留下空缺加上新增1席，有意競逐新人輩出。蘆竹區應選4席，也呈現老將新秀競逐局面。

龜山區國民黨議員競爭激烈，孫韻璇雖想挑戰連任，不過其助理費案一審已經宣判，是否等待二審結果，或是另覓人選接棒，尚未明朗。至於牛煦庭的空缺，牛希望由其助理、倫敦政經學院學妹江冠妤接棒，大罷免期間，江多次站台助講，等同提早在鄉親前「亮相」。

廣告 廣告

此外前立委林正峰姪子林明義、前鄉長呂學記、龜山里長高華駿、楓福里長薛仁岳也都傳出參選意願。林明義本屆選戰中拿到8414票，是落選頭。呂學記有地方實力，高華駿則布局已久，有年輕優勢。薛仁岳綽號小馬哥，有後備系統支援。眾人都希望爭取黨提名，勢必有一番角力。

另民眾黨桃園市黨部龜山區主任高華宏也表態爭取黨提名參選，他是高華駿的弟弟，兄弟同時有意願，且代表不同政黨，在地方也引起熱議。

蘆竹區現任市議員席次中，國民黨有2席，分別為錢龍與張桂綿，另有民進黨的許清順，以及無黨籍的劉勝全。國民黨選情單純，民進黨則競爭激烈，前民進黨立委鄭運鵬的「網美助理」簡伊翎已宣布參選，而蘆竹區社區理事長聯誼會長胡家智、前時代力量八德區執行長呂宇晟及現任市議員許清順將爭取提名。

地方人士分析，民進黨內部評估蘆竹僅2席空間，簡伊翎獲保障名額，致使民進黨形成「3男搶1席」的競爭局面。雖然許清順年紀較長，但因長年勤走基層，支持度相對穩定且具優勢，推測他不僅能獲得黨內提名，在正式選戰中也有機會勝過簡伊翎。若兩人皆深受市民肯定與支持，最終蘆竹區可能呈現國民黨與民進黨各獲2席的局面，形成勢均力敵的政治版圖。