議員選舉倒數1年 高市議會「南方問政聯盟」誓師出發

〔記者葛祐豪／高雄報導〕今天(28日)距離2026年11月28日市議員大選倒數1年，高市議會民進黨「南方問政聯盟」8位議員誓師出發，一起在路口向民眾問好，宣示團結力拚2026議員大選的決心！

「南方問政聯盟」成員包括旗鼓鹽選區議員簡煥宗、左營楠梓選區議員黃文志、仁大鳥大選區議員邱俊憲、三民區議員何權峰、前新苓選區議員郭建盟與湯詠瑜、鳳山區議員陳慧文、前鎮小港選區議員黃彥毓，主要以新潮流菊系議員為主。

「南方問政聯盟」指出，自成立以來，來自跨選區、跨世代的成員，貫徹「在地紮根、專業問政、團隊合作、守護高雄」的四大信念，在距離2026年11月28日市議員大選倒數1年的今天，聯盟成員共同重返街頭拜票，宣示將以團結之姿，全力爭取市民肯定，力拚連任，持續為高雄的城市發展與市民權益而戰。

「南方問政聯盟」並提出四大承諾，第一、捍衛建設、堅守紀律：讓高雄穩健前進，反對為了選舉利益而惡意杯葛預算、拖延市政，聯盟將持續監督並支持捷運路網、產業園區、治水韌性及社宅都更等重大建設。「以專業問政取代政治口水，讓市議會回歸為推動城市進步的戰場，而非作秀的舞台」。

其次、織密社會安全網：撐起老幼與勞工的依靠，包括擴大照顧資源， 增設公托、公幼與社區長照據點，實質減輕年輕家庭負擔等；第三、打造宜居環境：爭取環境正義與生活尊嚴，高雄長期承擔全國重工業與能源發展的外部成本，高雄不僅要經濟紅利，更要乾淨的空氣與水，對於違法污染與亂倒廢棄物者，支持市府鐵腕執法，絕不寬貸。

最後，堅守民主價值：拒絕抹黑，與高雄站在一起，「高雄的進步，在於這座城市是否被公平對待，將持續向中央爭取合理的財政劃分與建設資源，反對任何犧牲高雄發展的政治算計」!

