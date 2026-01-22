議員選舉藍白合不合？白：兄弟登山各自努力

民眾黨前天公布2026年雙北市議員選舉初步提名。至於藍白能否合作？民眾黨北市黨部及新北市黨部均表示，面對多席次選舉，各自有票源，大家兄弟登山一起努力。

民眾黨秘書長、民眾黨北市黨部代理主委周榆修表示，希望藍白能夠一起努力，畢竟多席次選舉每個人都有各自票源，不存在太大衝突，北市現任4席議員黃瀞瑩、陳宥丞、林珍羽、張志豪地方經營穩健，持續謹慎力拚連任。

吳怡萱上屆挑戰中正萬華區未成功，捲土重來她強調陸、空戰雙軌並行，邀請兩位黨主席站台，未來也會試邀市長蔣萬安。參選松山信義區的許甫說，首次參選持續扎根基層及學習，後續與其他參選人聯合造勢，選前若蔣萬安願意站台當然歡迎，但不會越線，例如選情告急打蔣萬安牌。

廣告 廣告

新北市黨部主委周台竹表示，新北1區1席，與藍營競合是兄弟登山一起努力。除新莊選區陳世軒拚連任，已確定提名「四大金釵」的中和陳怡君、板橋林子宇；尚未提名的有三重周曉芸，汐止金山萬里陳語倢須與另一人民調。

林子宇表示，「不會把選舉結果寄託在其他政黨的善意上」，已積極勤跑地方行程爭取支持，希望透過政策論述吸引中間選民與年輕世代。陳怡君說，現任藍綠議員做很久也很辛苦，但中和需要補上新的視角，她會以高密度走動及高辨識理念爭取選民認同，不靠派系、不靠家族，只把事情做好。

【看原文連結】

更多udn報導

金正恩視察女湯表情藏不住...全程盯緊緊 畫面曝光挨酸

凍末條！靠厚重衣物不夠 襪子裡塞1食材竟能禦寒

Fumi阿姨上女廁掀論戰發5聲明：無意造成女性威脅

車銀優爆涉嫌逃稅200億！逃稅手法曝光