議員都差點被詐騙！游淑慧驚「哪來的違停罰單」：要不是沒車就上當

台北市議員游淑慧昨（17）日在臉書上分享自己收到一封「以假亂真」的詐騙郵件。沒有車的她，居然收到違停罰單，連點進去後的頁面看起來都和監理服務網站九成像。游淑慧直言「連公務員出身的我都難辨，要不是我沒車就上當」，提醒民眾務必認清政府網站的「gov.tw」，不要隨意在可疑連結中輸入個資。

台北市議員游淑慧昨（17）日在臉書上分享自己收到一封「以假亂真」的詐騙郵件。（圖/取自游淑慧臉書）​​​​​

游淑慧表示，她收到一封可疑的查詢罰單email，不疑有他就直接點了郵件下方的連結。打開後的網頁與監理服務網站相似度高達九成，讓她一度信以為真。然而她再看郵件內容，發現通知的是「違停罰單」。她笑稱：「但我沒有車，何來的違停？」這才警覺不對，再次檢查網址才發現問題。

該假連結為「https://mvds-twapp.net」，雖然「mvds」確實是交通部監理服務網的縮寫，但網址卻沒有政府網域必備的「.gov」。她接著改用Google搜尋交通部監理服務官網，重新登入查詢後，才確認這封郵件與連結全是詐騙。她無奈表示：「連我都差點被騙，所以提醒大家。」

游淑慧也說，許多人可能看到「900元罰單」就覺得小事，或覺得違停常有可能，因而降低警覺。她引用監理站官網提醒：「交通違規不會以電子郵件通知未繳，收到皆為詐騙。」若收到這類郵件一定是詐騙，收到所有要繳費的訊息之前，也不要忘記「停、看、查」，也不要留自己的個資。若真的無法確認，請撥打165反詐專線。

交通違規不會以電子郵件通知未繳，收到皆為詐騙。（圖/取自游淑慧臉書）

◎《FTNN新聞網》提醒您：遇不明可疑電話，立即撥打「165」反詐騙諮詢專線，由專人為您說明並研判是否為詐騙事件。

