議員鍾素政稱災民是「傻鳥」惹議 張峻怒斥：冷血失格、踐踏災民尊嚴

【警政時報 趙靜姸／花蓮報導】立委傅崐萁、鄭天財於前（27）日下午在花蓮縣光復鄉舉辦「馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例」座談會，然而多數災民並未接獲通知、亦被拒於會場外，因而引發不滿。花蓮縣議會議長張峻當場入場踹桌抗議。事後，花蓮縣議員鍾素政今（29）日於臉書發文批評張峻「不懂立法程序」、甚至形容災民為「什麼都不懂的傻鳥」，引發輿論譁然。

張峻議長於臉書痛斥議員鍾素政「不是災民當然可以不激動」！（圖/翻攝自張峻臉書）

災民無法進場抗議 議員稱會議「走形式」惹怒各界

鍾素政議員在貼文中指出，該會議為「特別預算條例」的形式會議，不涉重建細節，強調「只是通過立法前的程序」、「參與人數不用多」，並批評張峻「不懂立法程序」、「愚民」、「號召傻鳥鬧場」。

此番言論被外界解讀為對災民的侮辱，尤其在重災區民眾仍每日泡在泥水中清理家園的情況下，引起強烈反彈。

張峻反擊：議員冷血失格、侮辱災民尊嚴

議長張峻隨即在臉書回應，痛斥議員鍾素政「不是災民當然可以不激動」，但身為民代應以民為本，災民只希望政府出面說明、給出重建方向，卻被一句「走形式」帶過，是對災民最大的傷害。他更指出，該會議根本非法定程序、未見立法院工作人員，卻有多位縣府局處首長出席，質疑這根本是縣府的「密室會議」。

張峻強調，鍾素政使用「傻鳥」、「愚民」、「可悲可憐」等字眼，是對災民的公然侮辱，「我們災民失去的不只是家園，還有親人與尊嚴，當有人能用這種字眼嘲笑災民的痛苦，這不只是冷血，更是社會良知的崩壞。」

