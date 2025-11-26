議員關切南星土方暫置場安全問題 陳其邁：交通、環境嚴格控管

▲議員關心南星計畫土方暫置場，高雄市長陳其邁表示將嚴格規劃交通與環境維護，確保工程進度與居民生活品質並行。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】高雄市議會今（26）日進行施政報告與質詢，議員關切「南星計畫」營建土方暫置場對小港地區居民權益的影響，市長陳其邁回應指出，市府將採取多項措施，兼顧工程進度與居民生活品質。

陳其邁表示，交通部分將嚴格規劃，避開尖峰通勤時段，並將運輸範圍集中於南高雄沿海路線，以降低市區車流衝擊。同時，市府已要求相關局處加強稽查，並啟動交通計畫與清潔維護計畫，確保土方暫置過程安全有序。

在環境維護方面，市府預估車流量並將加強環境監測，要求業者落實圍網覆蓋，避免揚塵及噪音影響居民生活，並強調市府將持續督導相關單位，確保工程與環境保護並行，讓土方暫置過程不影響當地民眾權益。

廣告 廣告

工務局補充，此案根據中央的營建剩餘土石方最終去處規劃方案擬定計畫，2025年到2028年收受營建餘土及有用土壤砂石資源整地，後續將配合高雄市《營建剩餘土石方管理自治條例》修正，開放後端去化申請管道因應。

有關大林蒲遷村協議價購期程規劃問題，陳其邁回應表示，市府將依當初估算辦理協議價購，並超前部署，加速遷村進度，完善安置地生活機能，確保居民權益。他並強調，遷村不僅是工程進度，更關乎居民生活品質與長遠利益，市府承諾所有規劃與執行都以保障居民為核心，讓每位居民安心搬遷、安居樂業。

議員詢問帶狀皰疹疫苗補助，陳其邁回應表示，以公衛專業角度來看，疫苗施打必須以高傳染性及高風險疾病為優先，特別是對人類健康危害嚴重、致死率高，且對社會大眾有立即明顯危險的疾病，才能快速阻斷傳播鏈。

陳其邁強調，帶狀皰疹目前不符合優先條件，且費用高昂、施打結果是少數人有益，在政府財政負擔沉重狀況下，若要推動試辦，必須從公益及弱勢族群出發，並參考其他縣市經驗，優先評估如癌症、免疫疾病患者等，找出可行方式，確保政策兼顧公平與實際效益。（圖╱高市府新聞局提供）