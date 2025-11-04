議員關切圾問題 菸蒂落地為其中之重占7成

基隆市亂丟垃圾問題昨日上午受到議員們的關切，環保局長馬仲豪特呼籲市民朋友勿亂丟垃圾，尤其是菸蒂，不僅含有毒性也不易分解，更佔亂丟垃圾樣態達七成。

馬仲豪說明，亂丟垃圾是基隆市長久問題，尤其是亂丟菸蒂。基隆市的罰鍰從過去的一千二百元到現在的三千六百元，希望市民能守望相助，不要亂丟垃圾。因總是有少數的人有這樣的習慣養成，為此，他特別呼籲市民朋友及外來遊客，勿以惡小而為之，不只傷害環境也傷了自己的荷包。

馬仲豪表示，現在各方面的檢舉，對市民也是一個管道，請市民從自己做起，不要亂丟垃圾。他說，就算是小小的菸蒂包含毒性更不易分解，在基隆市亂丟垃圾樣態百分比上，亂丟菸蒂佔7成，是最主要的樣態。其次是亂丟垃圾包、隨地吐痰、檳榔汁及路邊餵食動物，也是亂丟垃圾的樣態。

馬仲豪指出，外木山及有些區公所目前設有亂丟垃圾投票箱，希望透過有創意方式，鼓勵有抽菸的市民朋友，除了自己攜帶菸蒂盒外，也能將菸蒂丟到該丟的地方。