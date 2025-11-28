議員關切大樹舊鐵橋發展 陳其邁：全力支持國際生態中心打造

▲議員在質詢中關注大樹舊鐵橋濕地、大旗美地區社區活動中心、旗山老街攤販、大樹交通建設等議題，陳其邁逐一回應。

【記者 王苡蘋／高雄 報導】援引其他國家的例子，議員期待大樹舊鐵橋濕地可以成為國際化生態中心。高雄市長陳其邁今(28)日下午答覆議員質詢表示，請市府公園處、水利局盤點資源，並結合民間非營利組織共同努力，並由公務部門加強巡查違反河川保護的行為，市府會在預算經費方面全力支持。

針對議員建議大旗美地區社區活動中心變更地目，取得建照與使用執照，全面合法化以完善活動中心設施，陳其邁回應表示，責請副祕書長王宏榮召開會議協調，並請民政局及社會局加以協助。關於旗山老街攤販經濟及行人安全議題，陳其邁表示「高雄市攤販臨時集中場管理自治條例」應順應時勢調整，請經發局修改不合時宜條文，送市議會審議。

交通建設方面，議員關切捷運路網檢討何時輪到大樹，陳其邁對此表示，大樹南端在九曲堂一帶，北邊則在佛光山靠近旗山，他認為要先解決南北向交通並銜接下一階段路網規劃，路網則尊重捷運局規劃。此外，「高雄—屏東間東西向第2條快速公路」（高屏二快）建設計畫引起大樹民眾擔憂，陳其邁表示，請交通部與地方多做溝通，他也責請民政局居中協調，讓市民權益受到最大保障。

議員同時關心高雄果嶺自然公園與澄清湖間人行天橋的興建進度，陳其邁表示，天橋預計明年10月左右可完工；議員建議果嶺公園通往八德南路停車場通道改為水泥鋪面步道，陳其邁表示，小石塊的透水性較好，會在生態保護、出入方便性面向再觀察、研究。（圖╱高市府提供）