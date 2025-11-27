議員關切大矽谷 鍾東錦：總統政見應該會實現

（中央社記者管瑞平苗栗縣27日電）民進黨籍苗栗縣議員邱毓興今天質詢關切桃竹苗大矽谷計畫進度以及縣府有無招商規劃。縣長鍾東錦感嘆進度「走得很慢」，但相信總統會實現政見，苗栗縣也不會放棄。

邱毓興指出，行政院去年9月核定桃竹苗大矽谷計畫，備受地方期待，他詢問工商發展處目前針對竹南、頭份科學園區基地及後龍產業園區的可行性評估進度。

工商發展處長詹彩蘋表示，大矽谷計畫包含後龍產業園區，共計儲備基地面積960公頃，縣府去年底就提報可行性評估報告至經濟部及國科會，今年11月17日國發會有召集會議，認為後龍園區因地段交通方便，定位AI科技業等優勢產業，但部分土地涉及農地變更，需要國家認定為重大計畫，才可以變更地目，遇到很大關卡。

廣告 廣告

邱毓興表示，重點在於縣府有無訂定具體招商計畫、明確產業定位需求，才能說服中央。

鍾東錦表示，縣府舉辦多場招商說明會，許多上市公司熱烈參與，顯示諸多企業對此區域有興趣；可是到目前為止，「我們在中央找不到老闆，找不到爹娘，等於中央沒有人要扛、沒有部會願意出來承擔責任」，他感覺「這太政治算計」。

鍾東錦指出，就招商而言，地方政府努力有其極限，招到的廠商不會是大廠商，畢竟中央掌握整體政策走向，包括科技業最重要的水、電等資源，這些並非地方政府能夠決定的事，只能盡量釋出善意，但真正塵埃落定還是得靠靠中央才能確定。

鍾東錦說，政治應該開大門走大路，桃竹苗大矽谷計畫既然是總統賴清德的政見，他相信總統絕對不會吹牛，2028也要尋求連任，他對賴總統有信心，相信一定會兌現政見，苗栗縣也不會放棄，縣府工商發展處的態度一直都是努力往前衝，呼籲各黨籍民代一起努力，希望大家一起努力可以開花結果。（編輯：陳清芳）1141127