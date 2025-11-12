議員關切老人長照床位不足問題 衛局已評估規劃解決

基隆市65歲以上老年人口在明年即將達到8萬人，市議員張耿輝、陳明建等人，對於老人長照床位和人力資源部署問題，尤其是人口一旦增加後入住床位是否足夠提出質疑。市衛生局局長張賢政表示，床位不足目前已在港務公司和都發處的聯合開發案中，都已列入評估和規劃。

市議員張耿輝指出，今年至10月底65歲以上人口就會接近8萬人，有關入住工程機構規劃進度，目前到達怎樣的進度。再就照護人員狀況也要隨?即將邁入8萬人時，是否足夠而能不影響業務推展。

市議員呂美玲表示，長照機構問題延宕已久，她強調在設計和監造方面要加強暸解床位及設備要符合實際需求。

市議員陳明建表示，高齡人口越來越多，長照申請者也會增加，衛生局也在增加長照機構中。他建議該局要充實人力部分，他在9月時有和該局前往宜蘭考察相關長照設施和人力資源事項，他認為值得基隆參考學習。

陳明建表示，人力資源部分期能跟護理學校合作，除了在基隆培養長照人力外，也可跟外縣市合作與市府編列預算培育人員，畢業後回基隆巿服務。

市議員陳冠羽指出，爭取暖暖舊消防分隊做為長照機構，除了回應基隆長久的長照問題外，更期待該可堪用的行政大樓有新的使用空間。

衛生局長張賢政表示，65歲人口到10月底雖然數字尚未算出來，但預料會超過百分之二十二，今年底明年初最高會達到8萬人，很多長照工作和資源提供也在持續進行中。

張賢政表示，關於入住長照機構基隆還需要3千3百多床位，現有的老人福利機構和護理之家的長照機構共有1千9百個床位，尚差1千4百多床，因人數會日漸增加，一旦有失能老者床位就更要增加。所差的1千4百多床要如何增加也是問題。包括市府社會處在努力的社服園區，至少還有4百床以上的缺乏之處。

張賢政表示，目前已就港務公司和都發處的聯合開發案中，都已有列入評估和規劃，希望能解決長照床位不足的困境。