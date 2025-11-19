議員關心學童手機成癮 盧秀燕：強化數位健康教育

台中市議員吳瓊華關心學童手機成癮，市長盧秀燕說，將強化數位健康教育。（圖：台中市議會官網）

台中市議會今日（19日）進行市政總質詢，議員吳瓊華關注學童「手機成癮」問題，直指現代人高度依賴手機，對兒童影響不容忽視，還有幼兒園學生情緒失控，攻擊老師、自殘住院等事件，質疑是否與手機成癮、家長難以約束有關。市長盧秀燕則說，會強化數位健康教育，協助養成手機良好使用習慣。

台中市議會總質詢，國民黨議員吳瓊華關心手機成癮議題，很多家長怕孩子吵鬧，丟個智慧手機給孩子，就安靜了，殊不知影響深遠，還傳出有幼兒園學生疑似手機使用受限制，出現情緒失控，攻擊老師、自殘住院等事件，追問局處長每日使用手機時間，衛生局長曾梓展說，平均每日手機使用約兩至三小時，也會使用平板等裝置。數位局長林谷隆則說，「數位奶嘴」現象確實存在，自己也有小孩，學校呼籲家長多陪伴閱讀，減少孩子對3C的依賴，自己上班時間都用電腦和手機，但下班時間，會盡量不在孩子面前使用。

廣告 廣告

教育局長蔣偉民則引用研究指出，國小學生每天使用手機超過三小時，比例達38.3%，國中生達57%，學校與家庭必須共同負責，學校雖禁用手機，但家長也需配合管理，並增加親子互動，共同協助孩子建立良好使用習慣。

吳瓊華建議國中小應全面導入數位健康課程，要求市府正視此問題。市長盧秀燕則表示，手機成癮不僅是孩子，成人也同樣面臨挑戰。隨科技進步，手機成為教育與工作的重要工具，但也可能造成依賴。她強調，市府將持續透過教育調整與宣導，推動「手機道德教育」，避免成癮，並承諾會加強引導孩子養成健康的手機使用習慣。（寇世菁報導）