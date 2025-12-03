議員關心新住民制度 陳其邁：成立新住民事務委員會提供多元諮詢與輔導 協助適應環境

▲陳其邁3日答詢回應，高雄成立新住民事務委員會，共11個局處投入資源與行政工作，盼提供多元諮詢與輔導，協助新住民朋友適應環境，他並強調高雄多元文化的兼容並蓄，允諾持續努力、注重人權保障，讓新住民成為構築高雄美麗的一分子。

【記者 王苡蘋／高雄 報導】今（3）日市政總質詢，議員關心高雄新住民相關制度，市長陳其邁答詢說明，總統公布《新住民基本法》後，高雄因應新制度成立「新住民事務委員會」，由市長擔任召集人，結合民政、社會、教育、勞工等11個局處共同投入資源，提供多元諮詢與輔導，協助新住民瞭解台灣生活與社會制度、適應高雄環境。他強調，高雄是一座多元文化兼容並蓄的城市，市府將持續注重人權保障，讓新住民成為構築高雄美好的一分子。

廣告 廣告

陳其邁進一步說明局處分工情形：民政局推動新住民生活適應輔導、辦理新住民發展基金課程並與相關NGO合作；社會局成立新住民會館，布建5處新住民家庭服務中心、30個服務據點及126個關懷小站共同推動服務；勞工局則強化就業、創業與職訓服務，截至今年10月，已協助約885名新住民求職、689人順利就業，就業率達78%。他也指出，通譯人員成為政府與新住民溝通的重要橋梁，讓新住民能安心參與公共服務與投入職場。

另有議員關切大坪頂道路工程暫置場議題，陳其邁依都市計畫法規定說明，六都情形相同，相關作業均符合保護區暫置規範。水利局在小港辦理汙水下水道接管工程，土方暫置屬合理使用且合於法令，不應被泛政治化。他強調，市府依法行政，將持續釐清真相、說明事實。

市政總質詢中，議員亦就交通、環境、社宅、福利等攸關市民生活議題質詢，陳其邁率市府團隊清楚說明進度與做法，並允諾針對尚待加強部分盤點資源、檢討精進，以市民福祉為優先，共同打造宜居友善城市。（圖╱高市府提供）