議員關心普發萬元現金政策 投縣府研議方案刺激在地消費

議員關心普發萬元，希望縣府研議促銷與刺激南投消費的方案，縣長許淑華表示，會請觀光處盡速邀集觀光旅宿業者商討對策。 (記者蔡榮宗攝)

南投縣議會三十日召開第二十屆第六次定期會縣政總質詢，議員林友友關心中央將開始普發現金一萬元，希望縣府研議促銷與刺激南投消費的方案，避免民眾轉到其他縣市消費。縣長許淑華表示，會請觀光處盡速邀集觀光旅宿業者商討對策，配合南投溫泉季等活動推出更多優惠或吸引人的加碼方案，將遊客及消費留在南投。

許縣長表示，中央將於十一月十二日開始普發現金1萬元，為了鼓勵所有的民眾能夠繼續的來南投消費，議員建議縣府可以加碼不同的方案刺激買氣。許縣長指出，目前縣府正在辦理的南投旅遊好康月抽獎活動，時間是九月十五日至十一月十五日止，只要在南投消費滿五百元就可以參加抽獎，最大獎是特斯拉汽車，主要是配合茶博及國慶焰火活動，吸引遊客到南投來，已陸續抽出了電動機車與3C產品等獎項，也確實有達到其刺激在地消費的效果。

許縣長表示，南投觀光旅遊資源豐富，要讓民眾在領到現金後，第一時間就想到到南投旅遊與消費。因應這次普發現金政策，縣府也希望能將普發現金的消費能量導入南投，帶動縣內觀光、餐飲及商圈經濟，希望能讓南投作為他們的優先選擇，縣府觀光處將邀集縣內旅宿、餐飲及商圈業者，大家集結起來，研議出更多優惠方案或加碼策略，透過溫泉季、健行節、露營節等活動，推出更好的行程，鼓勵遊客長時間停留與多點的在地消費。