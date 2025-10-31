議員關心普發萬元現金政策 投縣府研議方案刺激在地消費

許縣長說將請觀光處集結相關業者提出吸引大眾來南投消費的方案。（記者扶小萍攝）





南投縣議員林友友關心中央將於11/12開始普發現金1萬元，希望縣府研議促銷與刺激南投消費的方案，除吸引外縣市民來南投也避免民眾轉往其他縣市去消費。縣長許淑華表示，會請觀光處盡速邀集觀光旅宿業者商討對策，配合南投溫泉季等活動推出更多優惠或吸引人的加碼方案，將遊客及消費留在南投。

南投縣議會31日持續總質詢，議員林友友針對政府普發1萬元能否留在南投消費振興觀光指出，11/12即將要普發，台北市與台中市都推出了送大禮包或購物節活動以增進買氣，她除了建議設法讓南投人將1萬元留在南投增加消費力，也建議縣府規劃南投旅遊好康月及振興方案，讓外縣市人流也到南投來消費，讓南投的消費更增加。

林友友建議讓普發的1萬元能留在在地消費。（記者扶小萍攝）





許縣長表示，中央將於11月12日開始普發現金1萬元，為了鼓勵所有的民眾能夠繼續的來南投消費，議員建議縣府可以加碼不同的方案刺激買氣。許縣長指出，目前縣府正在辦理的南投旅遊好康月抽獎活動，時間是9月15日至11月15日止，只要在南投消費滿500元就可以參加抽獎，最大獎是特斯拉汽車，主要是配合茶博及國慶焰火活動，吸引遊客到南投來，已陸續抽出了電動機車與3C產品等獎項，也確實有達到其刺激在地消費的效果。

許縣長表示，南投觀光旅遊資源豐富，要讓民眾在領到現金後，第一時間就想到到南投旅遊與消費。因應這次普發現金政策，縣府也希望能將此一波消費能量導入南投，帶動縣內觀光、餐飲及商圈經濟，希望能讓南投作為他們的優先選擇。

許縣長指出，縣府觀光處將積極邀集縣內旅宿、餐飲及商圈業者，大家集結起來，研議出更多優惠方案或加碼策略，透過溫泉季、健行節、露營嘉年華等活動，推出更好的行程，鼓勵遊客長時間停留與多點的在地消費，希望刺激另一波景氣。

林友友也建護縣境推動匹克球運動，從8歲到88歲都能參與，且匹克球是低門檻易入手的運動，除了可辦競技，還可加入長照體系運動有益長輩身心健康。



