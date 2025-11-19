議員關心監視器汰換及維護情形 台中市警察局：妥善率高達99%

台中市議員吳瓊華19日市政總質詢。（圖/記者廖妙茜拍攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】台中市監視器建置量居全國之冠，但維護與汰換是否確實執行、區域分配是否均衡，仍引起民眾質疑。市議員吳瓊華今（19）日於市政總質詢指出，監視器為破案重要工具，市府更應落實管理，避免設備損壞卻無人處理，造成治安漏洞。對於市議員吳瓊華關心議題，台中市政府說明如下：

警察局長吳敬田指出，監視器的妥善率近三年持續維持在99%，而如果真遇到公設監視器壞掉的情況，也會透過調閱私人監視器、行車紀錄器錄影紀錄來做補足。此外，有關高鐵台中站的監視器的增設，高鐵特區高鐵局所轄區域內與鄰近交界的道路，本局將協調高鐵局來設置，高鐵特區外的銜接道路處，由本局評估辦理設置。

由左至右：台中市議員張瀞分、吳瓊華、張廖乃綸，於19日市政總質詢。（圖/記者廖妙茜拍攝）

警察局補充，路口監視系統自88年起開始建置，至113年12月底已完成7,282組、3萬2,506支鏡頭，建置數量全國最多，自112年起以「汰舊換新」及「新增建置」並行之原則辦理，除民意需求外，另須考量區域建置密度、治、交安需求，依年度預算經費規劃妥適分配建置組數，在警方專業評估下決定建置地點。另為加速老舊系統更新，警察局於113年2月16日簽請市府核定「本市電子城牆-錄影監視系統汰舊換新計畫」，以10年為期（114-123年）分年汰舊換新，依年度預算編列經費辦理汰換。

至113年12月底，原市區共建置3,444組、原縣區建置3,838組，近5年建置錄影監視系統1,081組，原市區537組（占比49.68％）、原縣區544組（占比50.32％），市區與縣區建置比率尚能平衡。