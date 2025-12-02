議員關注社宅 陳其邁：婚育宅提高至40%研議可行性

（中央社記者蔡孟妤高雄2日電）政府推出婚育宅政策，高雄市長陳其邁今天表示，市府配合婚育宅政策，將研議高雄社宅是否可提高至40%作為婚育宅；同時將家具補助部分列入考量、延長保障居住年限，減緩年輕家庭住宅負擔。

國民黨高雄市議員白喬茵今天在市政總質詢時，建議婚育宅加碼補助租金及家具，並延長居住年限，保障居住年限至少12年；陳其邁答詢表示，市府配合中央婚育宅政策，會研議將家具補助部分列入考量。

陳其邁說，他也認同中央政策保留20%婚育宅，並研議高雄社宅是否可提高至40%，減輕年輕家庭住宅負擔；另外，他也認同保障居住年限至少12年，且婚育宅的年限計算應從領有媽媽手冊就開始，以此作為婚育宅年限的條件。

廣告 廣告

此外，民進黨高雄市議員簡煥宗今天質詢表示，如果高雄有大巨蛋，將有助於運動賽事進行，並可吸引多明星願意到高雄開唱。

對此，陳其邁答詢表示，「生蛋容易、養蛋難」，巨蛋耗費成本非常大，以高雄現有財政狀況與場館興建，必須有民間企業投資意願才可行。

陳其邁說，現在南部運動場館需求較適合球類型運動賽事，或其他綜合用途使用，就可行地點則配合高市府優勢，應選在捷運站旁，可疏解大量人潮；有關巨蛋規劃或可行性研究等，會列入市府整體捷運興建開發計畫總體評估。（編輯：陳仁華）1141202