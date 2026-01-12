議員陳怡君涉貪判7年10月 民進黨廉政會2／4開鍘：先停權

民進黨籍台北市議員陳怡君因涉嫌夥同助理詐領公費助理費384萬餘元，另充當建商門神收賄70萬餘元，士林地院12日宣判，陳怡君犯利用職務機會詐取財物及不違背職務收受賄賂等3罪，判處應執行有期徒刑7年10月，褫奪公權5年。民進黨廉政會主委邱駿彥指出，廉政會預計2月4日晚上開會討論此案，基本上會先停權，「陳怡君應該就無法選議員了」。

起訴指出，陳怡君自民國107年起擔任台北市議員，張惠霖則於109年起擔任其公費助理。兩人找來陳的親屬洪于涵、賀璽及張的胞姊張家蓉，提供銀行帳戶偽聘為助理，由不知情助理製作文書，向議會詐領助理費共384萬8568元。

此外，陳、張另協助品嘉建設加速辦理建照、行道樹遷移、汙水審查及道路開挖許可等事務。胡偉良、高明義從112年8月至114年2月間，每月支付4萬元，扣除健保費後實領3萬9000餘元「顧問費」給張惠霖，兩人共收受賄款70萬5894元。

根據《ettoday》報導，民進黨廉政會主委邱駿彥指出，廉政會預計2月4日晚上開會討論此案，也會請陳怡君到案說明。一審判決有罪，基本上會先停權，「陳怡君應該就無法選議員了」。

邱駿彥透露，廉政會之前已經請陳怡君來過一次，當時陳怡君請假，2月4日會再請她到會說明，如果還是缺席，廉政會委員就討論然後處分。

