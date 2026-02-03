議員陳皇宇和體育局等會勘亞太國際棒球訓練中心

議員陳皇宇和體育局等會勘亞太國際棒球訓練中心成棒主球場，針對新球季開始前，進行缺失改善。（陳皇宇提供）

記者林雪娟／台南報導

亞太國際棒球訓練中心成棒主球場將於三月底正式揭開新球季序幕，議員陳皇宇和體育局、統一獅球團前往場地會勘，針對部分缺失檢討改善。陳皇宇說，透過完善的主球場指引動線升級，不僅能讓球迷安心觀賽，也有助於賽事順利進行，打造友善、專業且讓球迷願意一再進場支持的職棒球場環境。

會勘內容包括球場周邊交通動線指引、停車規劃及球場內外指標與座位導引，進行全面檢視，期盼透過完善指引規劃，協助球迷快速入場、順利就座。陳皇宇指出，無論從哪一個方向前往亞太成棒主球場，賽事期間都須有效避免交通壅塞，並於重要路口設置清楚明確的指示標誌，引導車流與人流進入主球場；並搭配充足停車空間及智慧台南好停車APP，才能降低交通對觀賽品質影響，提升球迷進場意願。

陳皇宇指出，目前球場周邊僅設有約四至五處亞太棒球村全區位置圖，缺乏成棒主球場相關設施明確指引，如售票口位置、內外野出入口及相對動線方向等，對首次到訪民眾而言，極易產生方向錯亂困擾。另，售票口現場缺乏明顯標示，僅設置票口本身，球迷從遠處難以清楚辨識位置；進入場內後，走道及看台也未清楚標示分區、排數及行進方向，過度仰賴工作人員引導，不僅增加人力負擔，也容易造成通道壅塞，影響進出動線安全。

陳皇宇要求體育局協調統一獅球團，進行整體且系統化規劃，包括戶外指示牌設置、售票口視覺指標、看台指標系統、內外野及各樓層動線指引及席位引導圖等，全面提升球場內外的導引品質。