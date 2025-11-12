議員陳韋曄促仿雙北加碼青年租金補貼 桃市府允研議
〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市議員陳韋曄今於市政總質詢時提到，目前青年租金補貼全由中央支應，但補助似乎不足，建議比照北市、新北自籌加碼，將「青年租屋」和「包租代管政策」結合，納入一定比例「青年租戶」優先承租，希望市府跨局處整合「青年安心讚」等就業及社福資源，讓青年不只租得起，更能穩定就業、留在桃園發展；都市發展局長江南志表示，市府會再研議加碼相關方案來照顧青年族群。
江南志表示，目前優先以中央300億元擴大租補預算，提供青年租屋補助，另有社宅、包租代管及未來可負擔住宅等多元政策供青年選擇；第五期包租代管計畫預算1億4千萬元，將優先把青年、婚育家庭納入為政策照顧對象，並由包租代管業者協助青年租屋及申請中央租金補貼。
勞動局長李賢祥說明，桃園市積極推動青年安薪就業讚方案，針對青年經方案面試錄取者，受僱滿6個月最高獎勵2萬1千元，3年來謀合近7000人，執行率均超過9成5，另中央還有「青年職得好評計畫」、「支援青年就業計畫」及「青年跨域就業津貼」等多項就業促進措施，勞動局將持續依青年實際需求搭配最適方案協助穩定就業，並針對偏遠地區及弱勢青年之需求進行研析，依財務狀況與政策方向，適時檢討與調整，以確保資源運用效益與政策推動成效之最大化。
