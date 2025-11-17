議員險被騙！ 曝假監理站網頁與真的「9成像」

詐騙集團猖獗！台北市議員游淑慧透露，近期她收到監理機關發出的假冒詐騙郵件，通知她違停事件。她打開網頁後發現，內容與真正的監理服務網極為相似，差點就上當。公路局提醒民眾，監理機關不會透過電子郵件通知交通違規或催繳罰鍰，現行違規通知仍以紙本為主。

真假網站比一比 議員：網址不一樣、只能填個資

台北市議員游淑慧透露，近期她收到一封以假亂真的詐騙郵件，點開郵件後，內容顯示是交通部公路局監理機關通知的違停事件，但她越看越覺得奇怪。

游淑慧打開詐騙網頁後發現，與真正的交通部監理服務網有九成相似，比對兩者網頁後，她注意到詐騙網頁中的「mvds」確實是監理服務網的縮寫，但網址最後卻沒有政府網頁的「.gov」。游淑慧指出，除了網址不對以外，該網頁的其他功能通通無法點擊，唯獨登錄個資的功能可以操作。

假網站唯獨登錄個資功能可使用，其餘皆無法點擊。圖／台視新聞製圖

議員收假監理站電郵 公路局：不會用電郵通知

公路局也強調，監理機關不會使用電子郵件通知交通違規或催繳罰鍰，現行違規通知仍以紙本為主，提醒民眾若收到類似郵件，務必提高警覺。

公路局強調不會使用電子郵件通知交通違規或催繳罰鍰。圖／台視新聞（資料畫面）

