議員願出錢幫送電鍋清潔員上訴 多名律師上網法普：別害他

台北市環保局黃姓清潔隊員因去年將價值約32元的回收電鍋轉贈拾荒婦人，被同事檢舉後遭地檢署依《貪污治罪條例》起訴。士林地院2日判處黃男3月徒刑、緩刑2年，並褫奪公權1年，引發社會熱議。國民黨新北市議員林國春甚至表示，若當事人願意上訴，他願協助並負擔所有費用。然而，多名律師卻直言「反而會害了他」。





律師林智群在臉書指出，林議員雖是出於好意，但現行判決已幾乎是「最優惠結果」。貪污罪可因認罪與情節輕微得到多次減刑，黃男獲判3月、緩刑2年，幾乎是滿分結果。一旦上訴主張無罪，不但原本因認罪而獲得的減刑會消失，法院依刑法第59條再減一次刑的可能性也會降低。若二審仍認定有罪，刑期勢必提高，很可能無法再獲緩刑。

律師巴毛也在Threads上提出看法，表示根據判決，今年10月法官曾要求黃男找出受贈的拾荒婦人作證，但他表示找不到；又詢問購買新電鍋的發票，他亦無法提出。她指出，這在法律上屬典型的「幽靈抗辯」，關鍵證人與證據皆不存在，法官採信並判緩刑已相當寬容。本案所涉為《貪汙治罪條例》第6條第1項第3款，最輕本刑5年以上，法院已因其自白、繳回犯罪所得、金額微小及斟酌情堪憫恕等理由多次減刑，才得以降至三個月並給予緩刑。

至於褫奪公權一年，巴毛強調對黃男工作並無影響，因其為清潔隊約聘人員，不會因此喪失職務。她也強調，台灣屬大陸法系，而網上較常見到的寬容判決是屬於英美法系 ，後者彈性相對大，在台灣應該沒有哪個法官檢察官敢不按照法律規定判決。

對於有人願意協助上訴、支付費用，律師們一致呼籲「不要再害他」。若檢察官同時上訴，二審是否仍採信黃男「送電鍋給拾荒婦人」的說法，仍是未知數，一旦不採信，輕判恐難維持，此已經是「最好的結果」。





