議員騎車雙載警局長沒戴帽 AI變造影像可亂真

嘉義市議員郭定緯昨（十三）日於議會質詢中，以一張AI生成的「與嘉義市警察局長陳明志騎機車雙載未戴安全帽」照片開場，引發現場笑聲，立即點出AI時代影像真實性與防偽機制已成治安新課題。AI技術進步快速，從文字、聲音到影像生成都已普及化，過去詐騙多仰賴人力與話術，如今AI可模擬聲音、生成逼真照片與影片，讓假訊息、假畫面更難分辨，十月份警方在嘉義市破獲AI變聲詐騙機房，即顯示科技濫用問題日益嚴重。

郭定緯指出，AI的應用雖能提升效率，但若被惡意利用，將造成嚴重社會風險，近期有民眾懷疑遭AI變造照片檢舉違規，雖警方尚未查獲確定案例，但目前多以人工比對與檔案屬性檢查為主，顯示現行制度仍不足以應對AI生成影像的挑戰。他強調，AI技術已可生成全新畫面，包含模擬天氣、光影、角度，甚至製造出動態影片效果，若這類影像被不當使用於檢舉系統，將可能導致無辜民眾被誤罰，因此郭定緯建議警察局應建立一套正式的「AI影像真偽鑑定流程」，並納入科技化審查工具，以提升辨識效率與準確性。

郭定緯建議嘉義市警察局可在現行「AI智能巡警系統」基礎上，加入影像真偽辨識功能，使AI輔助不僅能協助巡邏與偵防，更能自動偵測疑似造假畫面。警察局長陳明志回應，目前尚未接獲明確AI偽造檢舉案件，將持續研究防偽辨識技術、加強人員訓練，並研議將「AI影像辨識防偽」納入明年度科技應用項目，期望朝非六都首座AI科技偵查城市目標邁進。