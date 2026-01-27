議員黃紹庭浮報助理費1455萬！二審判決結果出爐

國民黨高雄市議員黃紹庭涉嫌浮報助理費案，高雄高分院今（27）日上午二審宣判，依貪污治罪條例的利用職務詐取財物罪判處黃紹庭徒刑2年、緩刑5年，刑度與一審相同。黃紹庭已坦承全部犯行並繳回1455萬元犯罪所得，二審增加繳交公庫金額至200萬元，並須接受法治教育7場次，全案仍可上訴。

高雄市議員黃紹庭。（圖／黃紹庭臉書）

黃紹庭在2024年9月遭檢調查緝，檢調接獲檢舉後於9月26日兵分多路前往10處搜索，帶回黃的父母和服務處人員共17人，其中6人分別以2萬至30萬元交保候傳，服務處周姓女副主任則遭聲請羈押但被法院裁定無保請回。然而黃紹庭在檢調搜索的前一刻搭機前往廈門，並一度神隱30小時，直到27日才錄影片自清，強調自己絕對沒有畏罪潛逃。黃紹庭於29日下午2時許搭機抵達高雄小港機場，隨即遭搜索、查扣相關證據並執行拘提。

廣告 廣告

高等法院高雄分院。（圖／資料照）

檢方偵辦發現，黃紹庭除了用人頭請領助理費，還涉嫌以低薪高報方式詐領公帑，甚至按月匯款3、4萬元到妻子名下的高雄銀行帳戶。由於黃紹庭的太太長年與小孩在美國生活，根本不是議會助理，黃按月匯款到妻子的帳戶也被認定是詐領助理費的一環。黃紹庭還以詐取的助理費支付服務處水電費用，並指示服務處周姓副主任提領相關款項，企圖製造金流斷點。

黃紹庭對檢方指控的犯行全部坦承，並繳回犯罪所得1455萬元，檢察官偵結將黃紹庭夫妻和12名助理起訴。高雄地院於2025年6月30日一審宣判，依貪污治罪條例的利用職務詐取財物罪判黃紹庭徒刑2年、緩刑5年、褫奪公權5年，並須繳交公庫150萬元。高雄高分院今日二審宣判維持徒刑2年、緩刑5年，但繳交公庫增加為200萬元，另增加接受法治教育7場次。

延伸閱讀

高虹安涉詐助理費二審大逆轉 高檢署研議後今提上訴

鳳山大造勢湧10萬人！林岱樺高喊「無罪」：感謝天公伯主持公道

高虹安案二審逆轉！竹市藍委鄭正鈐：很高興看到夥伴走過風雨