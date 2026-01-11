議員「看板戰」鳴槍 卡位大路口

選戰將近，新北市三峽區介壽路銜接土城區擺接堡路的路口成參選人看板一級戰區，短短100公尺的路口就掛了7位參選人看板。（柯毓庭攝）

115年地方公職人員選舉倒數，新北市議員第八選舉區（土城、樹林、三峽、鶯歌）因人口數減少，席次恐將減少1席，仍待選委會正式公告，藍綠戰況更勝以往。三峽區介壽路銜接土城區擺接堡路的路口就成參選人看板一級戰區，短短100公尺掛了7位議員參選人看板，有現任議員爭取連任，也有新秀挑戰初選，琳瑯滿目，「看板戰」提前開打。

第八選舉區現有國民黨5席、民進黨4席、無黨籍1席，席次若減少，各議員都將陷入苦戰。民進黨議員卓冠廷服務處表示，懸掛看板通常會考量區位、交通車流、附近的公共設施特性等，以不擋住視線為原則，盡可能要能夠顯眼又能融入當地街景，比如在介壽路與擺接堡路的大路口旁就是三峽昇華園，團隊考量與其做個人競選標語不如融入當地狀況，做祝福大家平安圓滿的標語。

民進黨議員廖宜琨近期也更新形象照懸掛看板，他說，因選舉經費有限，希望每毛錢都要花在刀口上，希望看板位置好、地點佳就好，也感謝有些民眾還會自掏腰包、熱心出錢協助掛看板。除了宣傳政績外，也因應初選在即希望民眾「初選唯一支持」，並且預計會掛出與立委蘇巧慧合體看板，希望母雞帶動小雞。

國民黨議員呂家愷服務處表示，因呂家愷是現任議員，會傾向掛上自己的政績宣傳，例如重啟開放的公三公園旁，就會掛上爭取的相關政績，另外也會徵詢地方里長的意見一起合掛看板。

呂家愷服務處指出，目前就照著國民黨節奏走，尚未更新看板，等待國民黨市長參選人出爐後，傾向以聯合看板為主，挑選重點熱區例如大路口、人流多的地方懸掛。

國民黨議員江怡臻擅長空戰、陸戰，傾向看板不要鋪天蓋地的掛，讓大家清楚看到就好，也希望注重凸顯政績、個人特質，並配合在地性，在爭取的在地建設旁掛看板做宣傳，看板也會滾動式更新，待市長參選人出爐後一起懸掛聯合看板。

某議員助理透露，有些參選人初次亮相，會喜歡鋪天蓋地的掛看板、拚知名度，但其實掛看板也是一門學問，掛太多反而影響市容，造成民眾印象不佳，另外看板若還要搭架子，一面看板成本上看4至5萬元，對於財力不雄厚的參選人來說非常燒錢，因此「掛得多不如掛得好」，不如仿照日本選舉，掛在重點地區就好，事半功倍。