議政博物館亞太國會會員國外交文物特展 開幕

台中市霧峰區立法院議政博物館30日辦理「跨域長誼─亞太國會會員國外交文物特展」開幕活動，並同步啟用全新特展室，由立法院副院長江啟臣主持，台中市政府則由副市長鄭照新出席典禮。此次展覽期間為即日起至明年5月31日，歡迎民眾在展覽期間前來走訪，除了感受歷史的重量外，也可以在趣味中更深入了解民主運動的精神，更可以順遊周邊如民主時刻館、霧峰菇類產學故事館及霧峰林家宮保第園區等文化景點，深入了解霧峰故事。（如圖）

鄭照新副市長表示，議政博物館前身是台灣省議會，由立法院將紀念園區轉型、建置成議政博物館。此次的展覽更展出台灣與亞太地區各國之間友誼交流的證明，銘記國際友人溫暖的情誼，實在具有相當重要的外交意義。

市府文化局表示，作為台灣民主地標及民主教育基地的議政博物館，去年與文化局及社區大學合作開立「文博學院」課程，推廣民主教育；今年更參與了518國際博物館日推廣活動，積極以創新、親民的方式呈現民主史料，讓臺灣的民主精神更容易被體驗和看見。

議政博物館參觀時間為平日每周二至周日上午9點至12時、下午2時至5時；周末則為上午10時至下午4時，歡迎市民朋友踴躍前往體驗、參觀。