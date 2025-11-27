議政論壇「開彰吧！」 謝典霖：讓青年看見彰化、彰化看見青年

▲彰化縣議會議政論壇以「開彰吧！青年的賽事與舞台」為主題，聚焦「演唱會文化」與「運動經濟」兩大議題，期盼透過跨域交流，探索如何為年輕世代打造更具活力、多元且永續的城市舞台。（圖／彰化縣議會提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣議會長期關心青年世代的發展議題，為使青年聲音被聽見並轉化為公共對話的力量，積極推動「議政論壇」計畫。本次論壇以「開彰吧！青年的賽事與舞台」為主題，聚焦「演唱會文化」與「運動經濟」兩大議題，期盼透過跨域交流，探索如何為年輕世代打造更具活力、多元且永續的城市舞台。

▲彰化縣議會議政論壇「開彰吧！青年的賽事與舞台」，謝典霖議長要讓青年看見彰化、彰化看見青年。（圖／彰化縣議會提供）

謝典霖議長表示，青年關心的已不僅止於找工作及唸書這些事情，更在意「家鄉到底能不能給你舞台？能不能看見你？」。近年彰化陸續舉辦國際級籃球賽與賽車節，以及剛落幕的台灣設計展「潮派鹿港」音樂活動，不僅展現城市文化動能，也象徵青年已逐漸擴大參與地方事務。青年不是參與者，也是帶著大家往前走的人；議會將持續扮演監督者與支持者的角色，把舞台留在彰化，讓彰化青年可以一展長才。

▲彰化縣議會長期關心青年世代的發展議題，為使青年聲音被聽見並轉化為公共對話的力量，積極推動「議政論壇」計畫。（圖／彰化縣議會提供）

彰化師範大學陳明飛校長致詞表示，非常歡迎縣議會在彰師大舉辦議政論壇。他提到，明年世界盃足球賽將由美國等國家主辦，美國希望藉此創造可觀的經濟效益，充分發揮運動賽事的能量。他指出：「運動不只是比賽，更能帶動地方經濟。」並期盼彰化能從國際經驗中找到適合自身的發展模式。

本次論壇邀集產、官、學界重要代表同場對談，包括權可易資訊董事長林敬祥（演唱會與票務整合專家）、展逸國際董事長張憲銘（深耕職業體育與賽事推廣）、橡子園太平洋創投基金合夥人吳德威（長期觀察文化與運動產業鏈發展），以及彰化縣政府城市暨觀光發展處處長王瑩琦（負責城市觀光與活動規劃）。論壇由國立彰化師範大學運動學系教授江勁彥主持，從專業視角引導討論，串聯城市規劃、文化投資、賽事經濟與青年需求等面向，透過深度對話，匯聚跨領域的觀點與智慧，形塑更具前瞻性的思考架構與具體可行的行動方向。

在論壇中，多位與談者分享臺灣運動與城市發展的新趨勢。講者指出，今年體育部預算創新高，象徵社會對運動的重視，運動已不只是興趣，更是年輕世代可以投入的職涯與產業，而運動賽事更是最有效的城市外交語言。

現場講者指出，國人運動主題正明顯轉變，透過普查數據可清楚看見，傳統的撞球、保齡球館逐漸減少，女性運動、瑜珈與健身產業則快速興起。講者建議彰化可推動「四季運動」布局，例如：夏季聚焦籃球、秋季推廣女性運動、冬季打造電競主題等，使活動不再是單點事件，而能全年吸引不同族群參與。同時強調運動教育需從小扎根，「一個孩子來參加，其實是一個家庭的投入」，唯有長期推動才能發展出穩固的在地運動文化。

對於交通議題，講者認為彰化的地理位置反而是優勢，北高開車兩小時即可抵達，旅客可當日往返、減少住宿成本，並增加在地消費機會。與談者強調，彰化的關鍵不是複製場館，而是打造獨特場域與體驗。外界長期認為彰化只有傳統底蘊，但事實上「彰化不是缺舞台，而是正在快速搭建新的舞台」。