議會互槓！殷瑋稱「叫到我當然回答」 何孟樺打臉：是暫停時間要你離席

記者楊士誼／台北報導

北市議會日前上演「不知何君是市長」的戲碼，研考會主委殷瑋，在議員何孟樺質詢時卻頻頻反嗆、諷刺，引發熱議。殷瑋今（11）日在廣播節目上表示，何孟樺要他帶發言人們去現場當稽查人力「叫到我當然上去回答」，自己上台後何孟樺多次對他說話，卻又說自己搶話。何孟樺則反擊，殷瑋所謂對話是自己持續要他離席並請蔣萬安回答問題，除非殷瑋自認市長，否則不該如此誤解。

殷瑋上午在廣播節目接受訪問時表示，當天蔣萬安已有完整答覆，更表示何孟樺在簡報上放他的照片，還要他帶發言人們去現場當稽查人力「叫到我當然上去回答」，自己上台後何孟樺多次對他說話，卻又說自己搶話。他並表示，議員質詢不該針對個人，而是針對制度面。

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何孟樺稍早聲明，無論是議會轉播畫面，或是其他媒體拍攝畫面，內容都非常清楚，她並未要求殷瑋答詢。殷瑋所謂「對話」，是本席持續要求時間暫停、要求殷瑋離席，並請市長回答問題，「除非殷瑋自認市長，否則不應有如此誤解」。

何孟樺強調，她在2024年便曾經質詢過市府菸害稽查人力不足。在市府提出無菸城市構想時，也再度提醒。而市府不思檢討，反以環保局、商業處、民政局、12區公所基層人力支援稽查，造成基層負擔。且光西門一區便動用如此多局處，未來禁菸區逐步新設，所增加的基層負擔將不堪設想。何孟樺表示，自己亦於5月12日警政衛生部門質詢、5月22日專案報告質詢，以及6月9日總質詢多次反映，要求市府改進。市府不思改進，要求殷瑋率領發言人支援，將「打綠班」轉為「緝菸班」，殷主委稱本席針對個人，實乃市府高層迴避問題、剝削基層之托詞。

何孟樺也指出，殷瑋稱自己多次到西門禁菸區協助改善。然在5月12日的警政衛生部門質詢，除就人力問題做出提醒外，也早已反映過西門町的吸菸室不足、四號出口的吸菸室不在禁菸區裡，吸菸室地圖也查不到禁菸區，未來執法易生混淆。當時衛生局長皆承諾會改進，但迄今市府對此三點皆無改進。

何孟樺批評，殷瑋身為研考會主委，對職權所屬的市府重要政策執行、議員質詢議題、局處承諾議員事項顯然掌握不足，反倒執意於議場外散布不實訊息。此種不務正業，務虛不務實的舉動再次證明蔣萬安市府輕忽「市政治理」、獨重「輿論管理」的不良惡行。

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