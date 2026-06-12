議會交鋒片被翻出！殷瑋連2波反擊洪婉臻 網：新戰神降臨





「藍營新一代戰神」再掀話題，台北市研考會主委殷瑋日前因在議會舌戰民進黨議員爆紅，有粉專今（12）日再翻出台北市議會質詢影，畫面中，民進黨議員洪婉臻接連遭殷瑋反擊，最後竟因一句「你跟我講話還一直摸下巴」成為焦點，引發熱議。

影片中，洪婉臻先質疑殷瑋「反質詢」，殷瑋則回應，大法官去年已就相關爭議作出解釋，讓洪婉臻隨即改口表示「我們不要講這些」。隨後，洪婉臻再質疑台北市府「很蔣家」，並追問殷瑋為何質疑議員是否做功課。殷瑋則表示，議員以「很蔣家」形容公務員及市府機關，已超出合理評論範圍。當洪婉臻強調「你今天是蔣萬安的官員」時，殷瑋則回應，「不，我是台北市民的官員。」

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另一段影片中，洪婉臻再度追問殷瑋對「很蔣家」說法的看法，殷瑋重申，「這三個字，我不能接受。」他表示，若認為民主時代的市府是市長個人的，除非有具體證據證明行政遭到操控，否則這樣的指控並不恰當。不過，洪婉臻最後並未再針對議題討論，而是改批殷瑋「跟我們講話還一直摸下巴」，殷瑋則一臉錯愕回應：「還要管我講話有沒有摸下巴。」

對此，「政客爽」也翻出前行政院長蘇貞昌過去在立法院質詢時說過「在那叫什麼」、「把官員當狗罵的時代過去了」等發言。最後「政客爽」表示，回嘴的話等於是反質詢，望周知。

影片一發出，許多網友留言表示，「不可以摸下巴，可以摀耳朵嗎？受不了首都議員的問政水準」、「殷瑋你紅了」、「殷瑋反應很好耶！邏輯清晰」、「新戰神降臨」。（責任編輯：王晨芝）

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