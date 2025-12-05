議會初審過關 國中小50公尺內禁夾娃娃機

市府明訂夾娃娃機相關管理規範，明訂距離國中小至少五十公尺，且規範內容物。 （記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

市府提送《台南市自助選物販賣事業管理自治條例》，經議會法規委員會審議，初審過關。所謂自助選物販賣機，就是民眾熟悉的夾娃娃機，明訂「保證取物」金額上限不得超過九百九十元，且不得為現金，乃至於紅包袋、福袋等，至於和國中小距離，則為五十公尺。

議會初審近日通過麻將、棋牌、德州撲克等「休閒活動場館」事業管理條例，距離從幼兒園到高中職的距離，明訂為五百公尺以上，至於民眾熟悉的夾娃娃機，則放寬至距離國中小五十公尺。

廣告 廣告

所謂自助選物販賣機，指提供消費者利用電氣及機械手臂方式，明訂商品不得為現金、有價證券、鑽石、金銀珠寶、通用貨幣、電子票證；菸、酒、檳榔、毒品、成人情趣用品、猥褻物品、活體生物、藥品、醫療口罩、刀具、槍枝彈藥、骰子或違禁物商品。

另，不確定物品，如福袋、紅包袋、摸彩券、刮刮樂、戳戳樂等也不行。包括法律禁止、妨害公共秩序、違背善良風俗或主管機關禁止物品，也被摒除。為吸引客人上門，許多夾娃挖機有「保證取物」項目，規定不得超過九百九十元，且不允許擅自改裝機台，如障礙物、隔板、彈跳裝置、磁吸裝置等可能影響取物用品，另不得擅自加裝骰子台、圓盤、輪盤等。

經發局表示，近年業者擅自改裝、任意設置、提公有害身心健康物品等問題，層出不窮，因中央法律未明訂，導致稽查和管理困難，因此制訂相關法規，除維護民眾身心健康，也能促進產業健全發展。