議會報告豬瘟防疫 盧秀燕再致歉





台中市長盧秀燕7日在台中市議會親自針對非洲豬瘟事件進行專案報告，盧市長一開始即為處理過程做得不夠好鞠躬致歉，強調台中雖然成功將疫情控制於案場，全市及全國其它豬場均未受影響，但整體處理過程仍有不足之處，她必須概括承受，也深深自責，市府會以此為鑑，未來更加努力。

盧秀燕說，當市府同仁發現豬隻狀況異常時主動送驗，經中央檢驗為非洲豬瘟陽性後，市府第一時間啟動緊急應變作業，採取「鎖定於案場、不讓病毒外流」的最高原則，迅速執行撲殺與全面清消。過程中，市府與中央保持即時通報與資訊透明，全力守住防線。

盧秀燕表示，針對全市養豬場，市府已動員全面清查、抽檢與消毒，截至目前並無其它豬場受到感染。針對山豬及寵物豬等特殊飼養型態，市府亦加強管理，並主動協助高齡飼主加設圍欄，防止豬隻與野狗接觸。對於案場內部經多次清消採樣檢驗，仍有部分樣本呈陽性反應，目前正由中央持續分析病毒活性，研判實際感染風險。市府也將全程配合中央調查，並持續監測確保疫情徹底根除。

盧秀燕強調，市府目前仍維持自我加嚴的防疫標準，持續監控豬場安全、校園午餐食材來源與廚餘管理。對於內部檢討，昨日已宣布相關首長人事調整，檢調單位也正式啟動調查，尊重司法偵辦。

