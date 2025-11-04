議會建議縣府普發現金 張麗善：現階段無法普發現金

▲張麗善：雲林尚有127億債務，現階段無法普發現金。（記者劉春生攝）

【記者 劉春生／雲林 報導】雲林縣議會3日總質詢，針對議員建議縣府普發現金，雲林縣長張麗善表示，雲林縣有65萬多人，若人人普發1萬元就要65億元，她雖已還債100億元，但尚有127億元債務，縣府必須在財政有餘裕前提下，才能普發現金，但現階段雲林縣沒有條件普發現金。

張麗善指出，雲林縣是農業縣，農地不收稅，雲林縣1年稅收約40億，人事費就將近150億；雲林縣公共債務，從她上任時227億，現已還債100億，尚有127億。雲林縣過往虛列預算，監察院審計部一再稽核財政，必須在情況許可下，才能增加社會福利。

張麗善說，雲林縣之所以能夠增加班班有冷氣、水洗式智慧黑板、長青食堂從以往3000多個長輩，現在1萬5000多位長輩用餐、65歲以上中低收入、身心障礙、百歲人瑞健保減免等社會福利，是因為致力財政健全改善，獲得財政部肯定，財政健全化才能夠進行更多社會福利。

張麗善表示，財劃法三讀通過，雲林縣理應增加預算，但實際上中央一般補助款和平衡預算都減少，計畫型補助卻要求地方提高自籌比例從50%至70%不等。去年雲林是財力五級，爭取計畫只需負擔10%，現在要爭取150億，必須拿出70、80億自籌款，財政壓力極大。

張麗善重申，雲林縣還債是為減輕後代子孫壓力，從她上任時，雲林縣有將近227億負債，平均每一個縣民要負債3.3萬，好不容易還債100億，然現今每一個孩子出生仍是要負債1.9萬元。明年她即將卸任，若中央持續藉由財劃法對地方左給右扣，無任何調整，雲林縣要還債有困難，更將無法避免舉債。