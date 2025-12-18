議會成立明年各委員會 歷經四輪程序順利產生

高雄市議會十八日下午順利成立明年各種委員會，歷經四輪登記、抽籤，順利產生所有委員會席次。（記者吳文欽攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議會十八日下午順利成立明年各種委員會，其中警消衛環委員會廿五人爭取九席次最為搶手，以抽籤決定席次。歷經四輪登記、抽籤，順利產生所有委員會席次。

依照議會「各種委員會設置辦法」規定，應產生民政、社政、財經、教育、農林及交通委員會各七人，警消衛環及工務委員會各九人，任期自明年一月一日起至十二月廿五日止。

議會成立各種委員會採議員登記方式，如登記人數超出席次，採抽籤決定委員席次，首輪登記中，以警消衛環、教育、交通等三個委員會最受議員青睞，經分別採取抽籤方式決定委員席次。而社政及工務委員會分別有一人及八人登記，農林委員會七人足額登記，民政及財經委員會則無人登記。

廣告 廣告

第二輪登記中，工務委員會共六人登記搶剩餘一席次，並以抽籤決定，民政、社政及財經委員會分別有四人、五人及六人登記剩餘席次。

（記者吳文欽攝）

歷經兩輪登記抽籤後，民政、社政及財經各剩餘三、一及一個席次，再次進行第三輪登記，有五人登記民政委員會剩餘三個席次，以抽籤方式產生，其餘兩人則分別於第四輪中登記社政及財經剩餘一個席次，正式產生所有委員會委員。

議長康裕成期勉全體議員在剩下一年的任期中堅守崗位，為民服務至最後一刻。