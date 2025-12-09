議會爭敬老卡改革 新北：點數累積、擴大消費納評估

（中央社記者王鴻國新北9日電）新北議會朝野黨團爭取敬老愛心卡點數累積、擴大超商消費等項目，導致議程停擺多日，社會局長李美珍表示，會納入評估，儘量朝此方向努力；議長蔣根煌裁定，請市府照辦。

新北市議會今天進行市府115年度總預算案審查議程，但因朝野議員不滿敬老愛心卡只能用在交通工具上，爭取擴大到累點及擴大超商消費等項目。

無黨團結聯盟議員李翁月娥表示，議會連續5天無法審預算，原因就是市府不願明講敬老卡要不要改革，她要求市府應明確回答到底要不要做。

無黨團結聯盟議員馬見Lahuy．Ipin指出，議會跨黨派都支持擴大敬老卡每月未使用點數可累積，以及可擴大到超商消費等使用項目。

他表示，市府在評估上，應於明年6月1日前向議會提出116年總預算相關概算，並啟動與4大超商、農會、合作藥局、相關溫泉協會談判，以期能簽訂合作MOU；明年7月1日前就相關法規修訂及硬體設施汰換與晶片升級等資料，提出確切執行時程。

李美珍表示，市府高度重視敬老愛心卡議題，明年已規劃新增6項使用項目，因此，議員的建議都會納入評估，在全國沒有累點及擴大超商消費等使用項目下，萬事起頭難，但市府會儘量朝此方向努力。

副市長朱惕之說，包括敬老愛心卡點數明年增加到600點與新增6項服務，這些都是市府積極作為；任何改革都必須能負責任地執行，不能倉促上路，相關細節須完整評估，因牽一髮動全身，為避免出現嚴重後遺症，應給行政官員有足夠及正確作業時間。

議長蔣根煌表示，此案各黨派議員都已有共識，因此，他當場裁定「請市府照辦」。（編輯：陳仁華）1141209