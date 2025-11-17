議會考察內門觀光園區 盼完善交通明年初迎客

市議會交通委員會考察內門觀光休閒園區，要求市府完善大眾接駁服務、連結旗美地區交通節點，帶動東高雄整體觀光。（高雄市議會提供）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議會交通委員會十七日前往考察內門觀光休閒園區ROT營運模式及交通規劃，要求市府完善大眾接駁服務、連結旗美地區交通節點，帶動東高雄整體觀光。

內門觀光休閒園區基地面積約十一點五公頃，公有土地約占百分之七，內門紫竹寺土地約百分之九十三，已設定地上權五十年予市府進行開發，共分三期工程，整體計畫經費五億六千餘萬元，預計明年一月試營運，並以「野森動物學校」為主題。

議會交通委員會由第一召集人李雨庭議員率同黃文益、陳慧文、黃香菽、蔡武宏及李亞築等議員，前往園區了解整備狀況。議員除實地參觀園區硬體工程，並對園區以低度開發、保留內門原始地貌植栽，結合生態休閒與親子遊憩的規劃表達肯定。

內門觀光休閒園區基地面積約十一點五公頃，預計明年一月試營運。（高雄市議會提供）

觀光局表示，目前規劃引進小食蟻獸、土撥鼠、紅頸袋鼠、水豚、樹懶等超過廿多種溫馴友善的動物，並規劃互動體驗與生態活動，讓遊客在保育員的帶領下與動物近距離互動、學習保育知識。

園區「推廣教育」與「動物互動」特色獲得小組議員關注與肯定，並期待藉由動物互動體驗吸引觀光人潮，同時建議結合內門在地傳統宗教信仰、宋江陣文化技藝，以及總鋪師「辦桌」手路菜等在地特色，強化其獨特魅力，豐富遊客感受。

交通規劃方面，議員們盼完善接駁車服務，建議舉辦地方活動時可比照內門宋江陣活動，由主辦單位或機關接洽遊覽車業者採接駁車方式，以利遊客到訪園區。