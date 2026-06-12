〈 議會自由發言 〉老宅延壽名額少 鹽洲經費不足

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台江地景公園戲水設施，地政局指通過檢測，將於六月底運作啟用。（地政局提供）

（另開新視窗）

記者林雪娟∕台南報導

議員陳怡珍指民眾前往公所申請老宅延壽遭拒，單一窗口七月才上路。工務局指因預算，先於永華、民政雙市政中心派員接案；市長黃偉哲坦言，台南高達三十萬戶老宅，然今年至多三百戶能申請，僧多粥少，對現行補助規劃「持保留態度」，希望朝整體完備，提供全面實質補助。

地政局於北安商業區市定重劃區打造台江地景公園，以「台江地景」為主題特色，規劃鯨骨意象噴霧走廊及鯨航迷霧區等親水設施，閒置一年半，從未啟用，陳怡珍說，「噴了個寂寞」。地政局指該區用電和土方調度原受限，五月完成管線埋設及測試，親水設施預計六月底運作啟動。

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永康鹽洲里里長毛三寶日前逝世，心繫基層建設，爭取鹽洲抽水站特色公園與鹽洲步道。朱正軒淚灑議場，指公園雖編列六百萬，然整地費高達三百萬，要求遊具、遮陽設施等一次到位，並推動「鹽洲步道成圓」計畫，並納入永康北線體一公園等。黃偉哲允諾盡力籌措並補足所需經費；工務局指相關體健、休憩設施已動工，預計十月完工。

朱正軒也關心正南三路箱涵北延匯入鹽水溪，水利局指中央核定十一點八億，正加速設計中，將可健全當地雨水下水道系統，改善周邊低窪地積淹水風險。

議員黃麗招指計畫道路開闢後，銜接道路跟不上，形成無尾巷，爭取州南里福國三內三米道路開闢。黃偉哲指為避免圖利爭議，將全面盤點，允排在下半年道路開闢名單。另少子化下，出現閒置教室，建議轉型公托幼兒園。教育局指現行招生率不到七成，仍有五百個名額；黃偉哲認為立意佳，可改考慮二歲及以下的托嬰。

雨季到，李宗翰關心清淤經費，水利局指編列一億七千萬元，且農產恐受雨影響，對減產和盛產農作，應做好準備。