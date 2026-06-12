〈 議會自由發言 〉開發平實 受限國防設施動不了

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南區健康路、文南路口的左轉專用車道。 （交通局提供）

（另開新視窗）

記者林雪娟∕台南報導 重大建設落腳，東區迎來發展契機，然交通壓力沈重，議員蔡筱薇建議開闢平實路延伸銜接高速二路可行性，以及至裕永路及國道一號周邊路網，透過東、仁德和永康區交通串聯，打通東區發展任督二脈。但受限軍方網寮南營區、彈藥庫及油庫等國防設施因素，無法推動。

市長黃偉哲回應，東區人口全市前三，平實區域開發相當重要，國防部「為德不卒」，導致地方危險，會於行政院會積極爭取，研議可行替代或解套方案，打通交通瓶頸。蔡筱薇也建議評估於仁德交流道南下出口，增設銜接文山路專用匝道，車輛直接入虎尾寮及仁德勝利路延伸至仁和路，並改善中華醫事科大附近路窄情況。

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議員陳秋萍指永康拖吊保管場遷移至東區旁公有地，評估超過一年。黃偉哲表示，將於完善工程規劃及完成招標後，運用編列經費儘速動工。警局指會勘東區拖吊場旁殯葬用地，然高低落差大，而永康遷移約兩千多萬元，先行動支第二預備金一百廿萬，估工期十個月，遷移後，永康土地為停車場用地，因周邊鄰近住宅和商業，將評估興建立體停車場。

議員曾之婕指毒品愈掃愈多，喪屍煙彈肆虐，讓城市猶如喪屍之城，且毒品年輕化，有入侵校園危機，建議加以宣導，且毒駕車輛是否視為犯案工具沒入，而非只是純「查扣」？警局指將向中央建議。

針對兩段式左轉，交通部也開會討論，支持該政策的議員林依婷強調，台南是「不強制」兩段式左轉，而非全面取消且具備左轉專用道與左轉保護時相路口，應引導機車直接左轉，要求交通局加強宣導；黃偉哲也指在不違反安全下，道路開闢時應一併規劃。