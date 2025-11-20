議會與日本水上町締結友好

台南市議會與日本群馬縣水上町議會二十日簽署友好交流協定，象徵兩地在多年友好互動上，邁入更深度的夥伴關係。 （記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

台南市議會與日本群馬縣水上町議會二十日正式簽署友好交流協定，象徵兩地在多年友好互動上，邁入更深度的夥伴關係。簽署儀式由台南市議會議長邱莉莉與水上町議會議長小林洋共同代表議會簽署，市長黃偉哲與水上町町長阿部賢一現場見證，場面隆重溫馨。

邱莉莉表示，水上町以壯麗自然景觀、溫泉與豐沛水資源著稱，台南則以歷史文化、美食及城市魅力聞名；兩地雖距離遙遠，然皆重視文化底蘊、城市永續與居民福祉，這些共同理念成為跨越國界、持續合作重要基礎。

邱莉莉指出，議會不僅是地方自治與民意代表機構，更是推動地方連結、促進公共外交重要力量，未來雙方將在教育、文化、觀光、體育、產業等領域持續深化合作。台南市議會每一位議員會讓台灣民眾了解，日本不止只有東京、大阪、名古屋，還有水上町，也歡迎更多水上町朋友造訪台南。黃偉哲高興看到總統賴清德擔任台南市長時，兩地開始的情誼，從市府到議會，展開更全面交流。

小林洋指出，兩地多年友誼，源自一次次真誠交流，終成今日結成穩固合作基礎，感謝台南所有議員對友好協定支持，期盼藉由協定，讓兩地關係更緊密交流，更具深度與持續性。阿部賢一提及，兩會友好協定象徵兩地友情邁向新階段，攜手共創更多機會和成果。

台南市議會表示，未來將持續推動與水上町議會定期互訪與交流，期盼兩地民眾都能從長久情誼互動中受益，共同開創更美好的未來。