議會要求說明442億分配款！蔣萬安給「1張A4」 律師看傻：班費收支表？

政治中心／黃依婷報導

行政院長卓榮泰近日依據憲法第37條所賦予的權力，不予副署立院再修版《財政收支劃分法》，台北市議員張文潔也指出，近幾個月來議會要求蔣市府說明財劃法修法之後新增的442億統籌分配款，怎料卻一拖再拖，直到近日才收到一張薄薄的A4。對此，律師林智群也看傻直呼「還以為是小學生的班費收支表」。

張文潔發文，依照藍白亂修的財劃法，明年台北市政府統籌分配款暴增442億元、增幅62.5％；照理來說蔣萬安市長很支持他們國民黨黨團的財劃法版本，一直處處為他們同黨同志辯護，辜負他身為法律人捍衛法理的天職，那蔣萬安應該對這筆從中央財政搶爭來的資源有什麼很詳實完整的用途規劃才對吧？

張文潔認為，近幾個月蔣萬安不斷的誤導外界，說財劃法修法之後台北市政府的中央補助減少，會因為政策轉嫁消耗掉許多預算，這裡哭窮那裡哭窮，議會要求蔣市府說明財劃法修法之後新增的442億統籌分配款，蔣萬安一拖再拖，直到近期議會同仁下班前，才偷偷摸摸塞進她研究室一張薄薄的A4。

張文潔表示，當下她問了其他議員辦公室不是「還沒有收到」就是跟我「差不多時間收到」，看完內容更是讓她「氣到發瘋」，就算彌補了部分被扣除的補助款、支應政策轉移的支出之後，還會剩下231億，蔣萬安之前都在偷換概念不說，那至少解釋231億怎麼用吧？結果呢？北市府你要不要看看自己在寫什麼？一張A4就想把231億的民脂民膏敷衍過去？

林智群也曬出該張A4紙，上方寫下「財劃法修法所增財源規劃用途」，讓他不解「不講，我還以為是小學生的班費收支表欸。231億元就一張A4紙？如果在公司裡面，拿這張出來，會被主管電飛吧」。

