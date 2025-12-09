議會要求重編預算增加災後經費 花蓮縣府：可依追加減方式辦理 3

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

針對花蓮縣議會要求「重編115年總預算，增加災後重建經費」，花蓮縣政府今（9）日指出，中央特別預算270億尚剛開始執行，且仍有30億額度待規劃，中央本次災後通過的特別預算，縣府密切關注執行進度，也盼攜手中央合作，但也希望中央各部會能盡速公布相關補助細節，協助災民重建。縣府強調，議會所關心的115年總預算應重編納入馬太鞍堰塞湖所需經費，議會可依《地方制度法》、《預算法》審議外，縣府也可以追加減預算方式辦理，亦無需要重編原有115年總預算案。

花蓮縣議會議長張峻指出，縣議會要求花蓮縣政府重新檢討115年總預算的重建經費編列，在於災後重建不能再一次被忽視，議會在審查115年總預算時發現，災後重建並未被清楚編列，相關項目不足，長期受損的公共基礎設施沒有得到預算支撐。因此，縣政府更應該在115年總預算中編列相關項目，補足中央無法處理的地方，讓受到災害衝擊的居民、商家與農民真正得到協助，讓花蓮可以完整重建，而不是永遠修修補補。

「中央特別預算270億剛開始執行，且仍有30億額度待規劃。」花蓮縣府首先指出，中央針對本次災後所通過的270億元特別預算，縣府密切關注執行進度，攜手中央合作，同時也盼中央各部會能儘速公布相關補助細節，協助災民重建。

花蓮縣府說明，且特別條例授權之300億，目前仍有約30億元額度尚未提出特別預算計畫，依特別條例及相關授權，中央各部會可依法將該經費用於民眾急需的多項補助，包括民宅修繕、商家協助、農林漁牧損失等民生需求。

「花蓮縣議會可依地方制度法、預算法審議，無需重編。」花蓮縣府表示，至於議會所關心115年總預算應重編納入馬太鞍溪堰塞湖所需經費，除議會可依地方制度法第41條於審議時附加條件或優先順序外，縣府亦可依預算法第79條規定，以追加減預算方式辦理，包含中央核定之工程經費或災後需求，而無需要求重編原有的115年總預算案。

花蓮縣府強調，縣府已依《地方制度法》所訂期限提送議會審議，並持續與中央協調所需經費，以確保各項重建工作得以順利推動。縣府尊重議會對災後重建的關切，並將依法行政、妥適運用中央與地方的各項資源，讓重建工作能夠穩健前進，與議會一同攜手向前，共創鄉親福祉。

