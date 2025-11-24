議會辦理寒冬送暖活動 為近二千弱勢家庭送暖

高雄市議會今年寒冬聯合送暖活動廿三日在議會廣場舉辦，議長康裕成率議員為近二千戶弱勢邊緣家庭送暖，還邀請內門知名總鋪師阿隆師到場辦桌。（高雄市議會提供）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議會今年寒冬聯合送暖活動廿三日熱鬧舉辦，議長康裕成率議員為近二千戶弱勢邊緣家庭送暖，還邀請內門知名總鋪師阿隆師到場辦桌，在議會繽紛聖誕燈光下暖心開席。

活動首次邀請內門知名總鋪師阿隆師將辦桌搬進議會廣場，搭配議會為迎接聖誕節所裝飾的大型聖誕樹、聖誕燈飾以及親子夜市，讓受助家庭在溫馨氛圍中共享佳餚、親子同樂。

康議長表示，議會寒冬送暖活動邁入第十五年，特別感謝社福慈善總會李昭揚理事長率領團隊整合資源，並號召各界善心人士共同參與。今年共有一百一十個民間團體及善心企業投入，動員六百五十人次志工，募集超過四百萬元善款與物資，協助一千八百六十六戶經濟弱勢家庭。

康議長說，將每一份愛心物資精準送到真正需要的家庭並不容易，從資源募集到志工動員、分工配送，每一個環節都需要高度投入，感謝所有夥伴的無私奉獻，讓這份溫暖能在每一年冬天延續。

此外，康議長、阿隆師及李理事長還登台帶來溫暖上菜秀，共同示範八寶丸料理，在阿隆師帶領下，康議長及李理事長將滿滿的愛包進八寶丸中，代表公私協力、加菜加溫，把關懷送進家庭，也讓現場掌聲不斷。

康議長偕同陳明澤、劉德林、張漢忠、李雅靜、陳慧文、黃飛鳳、林智鴻、鄭安秝及李順進等議員，以及曾俊傑副議長、黃文益、王耀裕及張博洋議員服務團隊，及市府勞工局長江健興、毒防局長陳盈秀、社會局副局長葉欣雅等人共同關懷弱勢市民。

康議長預告，議會聖誕樹將於十二月四日正式點燈，邀請陽明國中管樂班及牧師團親臨現場為城市祝禱，歡迎市民朋友一同迎接溫馨聖誕；議會聖誕樹及裝飾將於十二月四日起至明年一月卅一日止，每日下午五點半至八點半點燈。