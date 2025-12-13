議會辦議員回娘家活動 上百議員重溫問政時光

高雄市議會辦理歷屆議員回娘家活動，議長康裕成率議員迎接上百名資深前輩回娘家。（高雄市議會提供）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議會十三日辦理歷屆議員回娘家活動，議長康裕成率議員迎接資深前輩回娘家，她透露，明年議會議政博物館將落成，將公開歷屆議員問政的珍貴紀錄。

高雄縣市議會合併十五年，議員回娘家活動也邁入第十五年，康議長偕同曾麗燕、吳利成、劉德林、張漢忠、宋立彬、陳慧文、李雅靜、邱于軒及鄭安秝等現任議員，歡迎上百位議員前輩回娘家，象徵議會世代傳承與延續。

康議長感謝資深前輩熱情參與，每年回到議會大家庭，她說，每一位議員前輩在不同時代，為地方建設、民主深化及民意監督，留下不可抹滅的印記，帶領高雄穩健前行。

她進一步說，議員前輩打下堅實基礎，讓現今議會各方面有著明顯進步，也更具活力、更能回應市民的期待；康議長強調，這些珍貴的成果，都是議會全體議員世代傳承下來的重要成績，未來也將一棒接一棒，傳承前輩的智慧，讓高雄的民主更成熟、城市更進步。

康議長更透露，明年議會將成立議政博物館，將完整記錄過去歷屆議員的問政表現，以及為高雄努力、打拼的身影，都將透過畫面、影像呈現在市民眼前。

回娘家活動除了安排畫糖人、彈珠台等懷舊童玩，讓老議員重溫孩提時光，更帶領他們走進議事廳「歡喜委員會抽抽樂」，回味過去在議事廳問政質詢的回憶與默契，熟悉又歡樂的氛圍，讓每一位老議員臉上掛著滿滿笑容。