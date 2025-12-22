議會點頭！嘉義市確定將普發6000元 黃敏惠：市府加速處理

嘉義市議會今（22）日通過嘉義市府提案的振興經濟加碼普發6000元現金計畫，總經費達16.8億元。市長黃敏惠表示感謝議會支持，將盡快公告發放對象、領取條件及發放日期等細節，普發作業也將同步發放65歲以上市民1000元春節禮金。

嘉義市長黃敏惠。（資料圖／中天新聞）

嘉義市建設處長呂獎慧承諾，一定會在農曆年前讓民眾領到紅包好過年。呂獎慧說明，市府提出的振興經濟計畫除普發6000元外，也包含「振興經濟促進商圈及夜市活絡計畫」、「振興經濟嘉義市觀光產業補助自由行計畫」、「振興經濟永續新生活推動計畫」等提案，其中普發預算金額16億2100萬元、商圈計畫3000萬元、觀光補助2500萬元，另永續新生活350多萬元。

議會審查過程中，多位議員關切發放資格與領取方式。議員王浩質疑，嘉義市普發6000元的事務費編列1950萬元，但竹北市也發6000元，行政費才1000多萬元，不解嘉義市為何比較高。王浩也提到市府發文到學校要求所有老師造冊，但選舉時也只徵詢有意願的教師，認為市府作法對老師很不尊重。

嘉義市普發6000元現金。（示意圖／報系資料照）

議員張秀華詢問，之前市府搭配中央五倍券普發每人2000元是在投開票所，這次是否比照，並再次呼籲民眾小心詐騙。呂獎慧澄清，這次除普發6000元現金，連同65歲以上市民福利金也會一起發放，共有100多處發放點，不但發放人員更多，發放點也比之前2000元多，以方便民眾領取，重申不會強迫老師一定要擔任工作人員，無強制性。

議員傅大偉關心新生兒的領取資格限制和戶籍轉入期限。財政小組召集人李忠曆也提到，坊間或網路流傳會分3次發放版本，限期沒領到是不是就拿不到6000元，大家都在關心，市府應盡快公告。呂獎慧重申，目前有幾個發放資格基準日還在討論，預算通過後，經市府進一步研議才能正式對外公布，至於無法領現金民眾，目前規畫造冊匯款。

黃敏惠表示，市府目前正加速處理並協調相關行政作業，包含發放對象、領取條件及發放日期等細節，相關資訊將於近日公告於嘉義市政府官方網站，請市民多加留意市府公布訊息。

