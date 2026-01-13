議程確定！立法院21、22日邀賴清德列席說明 首場彈劾案公聽會明日登場

記者詹宜庭／台北報導

立法院今（13日）召開程序委員會，針對總統賴清德彈劾案，將在14、15兩日舉行公聽會，21日、22日將由立法院全院委員會召開審查會，邀被彈劾人，也就是賴清德說明並進行詢問。而在院會部分，16日與20日的議程將於16日當天院會再行確定。

國民黨團在程序委員會上提案，預計21日與22日召開全院委員邀請賴清德列席說明，先由題案領銜人傅崐萁、黃國昌各10分鐘說明彈劾意旨，接著再由賴清德說明，時間為15分鐘。國民黨團推派15人、民進黨團推派15人、民眾黨團推派2人，每人15分鐘進行詢問，並得採聯合詢問，若賴清德未列席，則由各黨團推派的委員進行發言，每人發言10分鐘。針對該案，民進黨表達反對，最終藍白聯手以10：8票數勝出，議程確定。

此外，14日、15日將舉行共兩場公聽會，專家學者名單部分，14日出席人員包括藍委林德福、邱鎮軍、徐巧芯、綠委莊瑞雄、陳培瑜、鍾佳濱、白委劉書彬，學者代表則有國民黨團推派仉桂美、游毓蘭、李岳洋，民進黨團推派賴秉詳、黃帝穎、陳怡凱，民眾黨團派林騰鷂。15日出席人員包括藍委王育敏、王鴻薇、羅智強、綠委王義川、吳思瑤、沈發惠、白委陳昭姿，學者代表則有國民黨團推派張亞中、彭錦鵬、周威廷，民進黨團推派陳怡凱、林俊宏，民眾黨團派張其祿。

