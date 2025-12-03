「議起助福 感謝有您」 南市議會頒贈慰問金給5社福團體





為感謝社福團體長期對弱勢族群的照顧與支持，臺南市議會議長邱莉莉3日代表議會頒發慰問金予臺南市家庭照顧協會、臺南市雅比斯生命關懷協會、社團法人臺南市慈光心智關懷協會、社團法人臺南市身心障礙關懷協會及臺南市愛盼望社區關懷協會等 5 個社福團體。黃偉哲市長、林志展副議長、杜素吟、蔡秋蘭、王宣貿、周嘉韋、李啟維、曾培雅、林冠維、李文俊、Ingay Tali、陳秋宏、許至椿、沈家鳳、沈震東、蔡筱薇、林美燕、余柷青、朱正軒、黃麗招、李鎮國議員都到場表達對社福團體的肯定與感謝。

邱莉莉議長表示，規模較大或成立已久的社福組織，通常在補助來源或募款資源上相對充裕，能支應所需推動的服務。然而，這次議會所挑選的 5 個社福團體，皆是經過社會局篩選、議會實地了解後確認，長期於偏鄉默默耕耘的團體。無論是照顧身心障礙者、慢飛天使，或是支持經濟弱勢及單親家庭，他們都在第一線承擔艱辛的任務，值得社會更多關注與肯定。

邱莉莉議長指出，雖然議會身為立法機關，無法提供龐大資源，但議會以滿滿的心意與慰問金支持這些在困境中堅持服務的團體。她感謝所有社福夥伴如同「天使」，照顧著政府無法即時觸及的族群；也期盼透過此次活動拋磚引玉，讓更多社會大眾理解並支持經營較為艱困的社福團體，共同為弱勢家庭帶來更多力量。

黃偉哲市長表示，政府制度與資源有限，若沒有民間力量的投入，許多社會福利工作難以完善。臺南市目前有將近十萬名志工，包括消防、警義交、婦宣隊及各社福團體志工等，皆是支撐城市的重要力量。他特別感謝議會舉辦「議起助福」活動，讓市府與議會有機會共同向無私奉獻的社福團體致意，也期盼大家繼續齊心協力，讓這個社會上弱勢、需要幫助的人，能得到更多支援與力量。

臺南市議會指出，家庭照顧協會與雅比斯生命關懷協會長期關注隔代教養、單親與經濟弱勢家庭之兒少，提供課後照顧、家庭訪視與輔導等服務；慈光心智關懷協會致力協助身心障礙者適應社會、提升生活能力；身心障礙關懷協會深耕溪北地區，為身心障礙朋友提供第一線的關懷與支持；愛盼望社區關懷協會則在白河地區長期服務長者、弱勢家庭與身心障礙者，無私付出、不遺餘力。

