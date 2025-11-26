議長報佳音 警勤加給可望調整

市議會議長童子瑋向行政院長卓榮泰反映，基隆警察加給長期不合理，院長明確表示，警勤加給制度會全面檢討，行政院正盤整全國適用情況，將相關制度納入跨部會政策討論。

議長童子瑋昨表示，行政院已啟動全國22縣市警勤加給制度的全面盤整，並將「繁重加給」納入跨部會檢討，未來制度有望出現重大調整。

童子瑋指出，長期以來，不論是基隆或是其他非六都縣市的第一線警察，承擔的勤務強度與六都並無明顯差異，甚至在部分區域更繁重，但現行制度卻無法給予相對應的加給，造成基層壓力大、流動率高，也讓許多願意留下的同仁承受不公平待遇。

廣告 廣告

他表示，基隆無論交通流量、觀光人潮、港區治安、跨區支援等面向，警察每天所面對的壓力毫不遜色於雙北，有些分局的勤務量甚至遠高於六都部分轄區，然而這份負擔卻無法反映在目前的加給制度上。

童子瑋感謝所有守護基隆的警察同仁，並承諾爭取的腳步不會停下來。一旦有任何最新消息，他將第一時間向基隆市民與警察朋友報告，並持續爭取最合適的資源與待遇，讓制度真正反映每位基層警察的辛勞與付出。