議長帶隊 參加日台議會交流高峰會

台南市議會赴日參加第十一屆日台交流高峰會，以實際行動促進台日交流，力挺國際外交。（台南市議會提供）

記者林雪娟∕台南報導

有助深化台日地方議會友誼的日台交流高峰會，四日於日本神奈川縣鎌倉市舉辦第十一屆盛會。台南市議會議長邱莉莉偕同副議長林志展率隊前往，以實際行動促進台日交流，力挺國際外交。

高峰會由日本石川縣金澤市開辦，是台日地方議會、議員交流及強化台日友好關係重要平台。邱莉莉表示，去年台南舉辦，日方多達四百多名友台人士踴躍跨海來台參與，讓高峰會圓滿成功，今年除正副議長，還有周嘉韋、黃麗招、施余興望、黃肇輝、朱正軒、郭鴻儀、沈家鳳、陳皇宇、李宗霖及林依婷等人也相挺參與。

第十一屆日台交流高峰會由神奈川縣議會日華親善議員聯盟主辦，總統賴清德以錄影方式現身，恭喜高市早苗高票當選總理大臣，過去十年來，他陸續以不同身分參與日台交流高峰會，樂見台日友誼持續深化。駐日代表李逸洋，及日本僑界等也出席高峰會，共同見證台日友誼。

今年高峰會神奈川宣言強調，台灣具全球樞紐地位，應獲國際正視，台日雙方應於AI、再生能源、無人機、低軌道衛星等關鍵先進領域深化合作，共同推動「民主供應鏈」，強化經濟安全。全體成員共同宣示持續建議日本政府積極推動台灣早日加入ＣＰＴＰＰ等國際組織，維護國際社會和平與穩定。專題演講則由湘南鎌倉綜合病院院長小林修三分享台日在醫療、長照等領域的合作交流。

與台南市同為世界歷史都市聯盟會員的鎌倉市，是日本第一個幕府時代政權所在地，不僅擁有豐富的鎌倉時代歷史景點文物，寺院數量極多，與奈良、京都並列為日本三大古都，鎌倉也是催生日本《古都保存法》所在地，對日本文化資產保存與推動，台南也深受影響。