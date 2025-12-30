議長康裕成慰勞海線清潔隊員 連二日訪一線慰勞

議長康裕成於歲末連續兩天，分別偕同海線地區議員前往茄萣、湖內，以及永安、彌陀、梓官等海線行政區清潔隊，向清潔隊員致上誠摯慰勞與感謝。（高雄市議會提供）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議長康裕成於歲末連續兩天，分別偕同海線地區議員前往茄萣、湖內，以及永安、彌陀、梓官等海線行政區清潔隊，向堅守第一線的清潔隊員致上誠摯慰勞與感謝。

康議長親自與每名清潔隊員一一握手寒暄，表達由衷敬意，她表示自己是首位親赴海線清潔隊慰勞的議長，盼透過實際行動，向長年默默付出的基層同仁傳達最真切的感謝與支持。

康議長指出，海線地區冬季常受東北季風影響，強風夾雜寒意，清潔隊員仍須在戶外執行垃圾清運、資源回收與道路清掃，無論清晨或深夜，始終守護城市容貌，這份無畏風寒、盡忠職守的精神，令人敬佩。

她也肯定清潔隊與環保局推動資源循環再利用的用心作為。環保局表示，民眾將廢棄家具交由清潔隊清運後，凡仍具修復與使用價值者，皆會送往環保局左營及梓官修繕廠，由專業師傅進行修繕，再生製品定價後公開販售，每月固定開放一天供市民選購，落實循環經濟、讓資源獲得新生命的理念讓康議長頻頻點頭表達認同。

參訪梓官修繕廠時，康議長對師傅精湛手藝深表肯定，並當場相中一張可折疊式檜木桌，立即打包帶回，親身支持再生家具，展現對環保政策的高度認同與行動力。

包括黃秋瑛、陸淑美、林志誠三位議員以及陳明澤、黃明太、李亞築、方信淵、宋立彬等議員服務團隊，都隨同康議長向清潔隊員慰勞與感謝。