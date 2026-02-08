議長康裕成穿旗袍長明商圈走秀大露細嫩腿

復古新潮旗袍走秀、一元紅包與春聯市集熱鬧登場。（記者黃富貴攝）

高雄市長明商圈2月7日星期六下午舉辦「復古新潮・長明再現 長明過好年」新春活動，結合復古走秀、舞台演出與街區市集，讓整條長明街洋溢濃濃年節氣氛，吸引大批親子家庭前來同樂。

活動現場安排復古旗袍素人走秀，新春舞台由《豆子劇團》帶來「年獸故事」互動演出，逗得大小朋友笑聲不斷；並設有創意春聯揮毫、新春街區市集與議員發送新春小紅包，讓民眾邊逛邊拿祝福。

高雄市議長康裕成出席活動時，特別換上復古旗袍亮相，合身剪裁襯托出修長勻稱的腿部線條，展現自信與優雅風采，成為現場注目焦點。立委李昆澤及議員何權峰、張博洋、鄭孟洳、議員候選人黃淑美等人，也特別換上唐裝與旗袍現身長明街，與民眾一起迎新春，展現商圈復古新潮的特色風貌。

副理事長高麗粧表示，活動特別規劃「一元紅包」與民眾同樂，長明商圈再加碼一百個「一元美金」紅包，由名譽理事長高金虎親自發送，象徵好運、人氣與財氣一次到位，現場民眾排隊領取，氣氛熱絡。

現場不少小朋友穿著喜氣洋洋的小洋裝穿梭其中，一邊吃著香噴噴雞蛋糕，一邊體驗春聯灑金粉的樂趣。主辦單位也邀請書法大師現場揮毫，民眾在攤位前大排長龍，爭相領取象徵吉祥的新春墨寶，讓長明街年味十足。

此外，活動現場也傳來一則喜訊，主持人在前一天6日市府公佈原區政監督科長楊純菁榮調鳥松區長，雙斧團體服飾公司特別送上紅榜祝賀「澎湖之光」，為活動增添溫馨與祝福氣氛。

長明商圈透過「復古新潮」主題包裝街區，不僅再現老街風華，也成功凝聚車站沿伸人潮，讓市民提前感受熱鬧、溫馨又充滿希望的新春氛圍。

